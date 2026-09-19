https://mehrnews.com/x3d6w5 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6952074 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ ۲۰۳ شب ایستادگی و پایداری در خیابانهای زاهدان زهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و سومین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع خیابانی برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6952074 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۱۴ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان جمعآوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز در زاهدان حال و هوای بازار زاهدان در آستانه سال تحصیلی جدید پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از ۷۰ درصد گذشت روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه حوزه علمیه فقط محل آموزش نیست؛ طلبه باید برای جامعه کارآمد باشد برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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