  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸

۲۰۳ شب ایستادگی و پایداری در خیابان‌های زاهدان

۲۰۳ شب ایستادگی و پایداری در خیابان‌های زاهدان

زهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و سومین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع خیابانی برگزار کردند.

دریافت 34 MB
کد مطلب 6952074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه