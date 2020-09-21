می خواهیم جام قهرمانی را تقدیم مردم خوزستان کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی مقابل چوکای تالش در فینال مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاه‌های کشور، با اشاره به اینکه هدف اصلی ما صعود به رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور بوده است، اظهار کرد: با کسب مقام قهرمانی در بازی فینال، جشن صعود خود را باشکوه‌تر برگزار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حضور تیم فوتبال استقلال ملاثانی شور و نشاط بسیاری در میان مردم منطقه ایجاد کرده است، افزود: فردا نیز برای خوشحالی دل مردم ملاثانی و خوزستان به دنبال پیروزی مقابل چوکای تالش و کسب عنوان قهرمانی مسابقات هستیم تا جام را به مردم و هواداران متعصب خود هدیه کنیم.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال ملاثانی با بیان اینکه بازی مقابل تیم چوکای تالش در بازی فینال راحت نخواهد بود، ادامه داد: امید است که با استفاده از نقاط ضعف خود این تیم، بتوانیم به هدف خود دست پیدا کنیم و با یک پیروزی شیرین به خوزستان برگردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی فینال مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاه‌های کشور فردا ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه عصر میان تیم‌های استقلال ملاثانی اهواز و چوکای تالش در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می‌شود.

پیش از این تیم‌های استقلال ملاثانی اهواز و چوکای تالش با قهرمانی در گروه نخست و دوم مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاه‌های کشور، به صورت مستقیم جواز حضور را در رقابت‌های دسته اول کشور به دست آورده بودند.