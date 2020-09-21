نمایشگاه دفاع مقدس الگودهی ملموس ایثار و شهادت برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده قانع عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل در سخنانی ضمن گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در مقابل تمام توطئه‌های دشمنان ایستاده و همچنان خواهد ایستاد.

وی افزود: چهل سال با افتخار و صلابت به عنوان سرباز نظام و ولایت کنار مسئولین به پاسداری از ارزش‌های اسلام و نظام اسلامی پرداخته ایم و در راستای ارج نهادن به رشادت دلیرمردان دفاع مقدس و شهدای گلگون کفن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

کار فرهنگی چشمه جوشان در تعلیم و تربیت است

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با انتقاد از برخی نظرات مبنی بر اینکه اولویت کنونی کشور در فعالیت‌های عمران و آبادانی است نه مسائل فرهنگی، گفت: عمران و آبادانی برای انسان است بدون انسان معنایی ندارد و ما برای امنیت و حفظ جان و دفاع از کیان کشور فعالیت‌های فرهنگی و دفاعی را انجام می‌دهیم در حقیقت انسان می‌تواند ابزار را به وجود آورد اما ابزار انسان را به وجود نمی‌آورد.

بابازاده نمایشگاه دفاع مقدس را الگودهی ملموس ایثار و شهادت برای جوانان عنوان کرد و افزود: کار فرهنگی چشمه جوشان در تعلیم و تربیت است و اگر به درستی اجرا شود نتایج مطلوب و شایسته ای برای جامعه در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما با تمام توان در اطاعت از فرامین ولی فقیه ایستاده ایم و هر لحظه گوش به فرمان فرمانده کل قوا در دفاع از کیان ایران اسلامی آماده ایم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل الگوگیری از مکتب حسینی را مهم‌ترین رکن در شکست توطئه‌های دشمنان عنوان کرد و افزود: عرض ارادت به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) تنها با گریه و سوگواری میسر نمی‌شود بلکه باید با رعایت اخلاق دینی و مزین بودن به معرفت و حسن خلق و نیز خدمتگزاری به مردم نمایان شود و جامعه در این صورت رنگ و بوی حسینی می‌گیرد.

بابازاده تصریح کرد: ۸ سال دفاع مقدس، گنجینه بزرگ و سند پرافتخار برای ایران اسلامی است و این یک حقیقتی است که در طول ۴ دهه اخیر مردم باور داشتند و رهبر انقلاب هم امروز بر این موضوع تاکید داشتند.

وی به عزم و اراده راسخ وصف ناپذیر رزمندگان دفاع مقدس برای حضور در جبهه‌های جنگ اشاره کرد و افزود: سربازی که از اردبیل به عنوان شمالی ترین شهر کشور به جبهه‌های جنگ در جنوبی ترین شهر کشور می‌رود نشان از حس وطن دوستی و تابعیت محض به امام و رهبری است.

فرمانده سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل خاطرنشان کرد: مسئولین کشور که در کمال آرامش و امنیت به انجام وظیفه می‌پردازند بایستی در ارج نهادن به خانواده‌های شهدا از هیچ تلاشی فروگذار نباشند و تمام تلاش خود را در پاسداشت خون شهدا به کار گیرند.

در ادامه این مراسم سیدعلی تدین فرمانده تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در سخنانی، به عناوین برنامه‌های نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در طول برپایی نمایشگاه فرهنگی، رزمی دفاع مقدس برنامه‌هایی از قبیل برگزاری جلسه با ادارات در محل نمایشگاه، برگزاری جلسه رسانه‌ای با حضور سردار کریمیان در محل موزه و نیز جلسه مشترک با صدا و سیما و پخش زنده از شبکه استانی، ایجاد سه فروند یگان دریایی و اسکله به یاد سکانداران نیروی دریایی دفاع مقدس، احداث ۳ باب سنگر معنوی به یاد سنگرهای اجتماعی رزمندگان، ایجاد ماکت کربلای ۵ برای روایت گری توسط رزمندگان پیشکسوت برای بازدید کنندگان، نصب تصاویر شهدا در ضلع جنوبی نمایشگاه، ایجاد مکان روباز برای اقامه نماز جماعت و جلسات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، استقرار مکان مناسب برای اکیپ سیار صدا و سیما و نمایش افلاکیان خاکی اجرا خواهد شد.

تدین به اجرای نمادین عملیات کربلای ۵ در محل نمایشگاه دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: برپایی غرفه‌های فرهنگی و معنوی، برپایی دو ایستگاه سلامت و توزیع ماسک و ضدعفونی محل با استفاده از تجهیزات تخصصی جنگ نوین، برپایی چادر گروه فرهنگی و معنوی، ایجاد غرفه فرهنگی، ورزشی و انتقال و استقرار ادوات جنگی تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس (ع) از دیگر برنامه‌های نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل است.

فرمانده تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به زمان بازدید از نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاقمندان می‌توانند از تاریخ ۳۱ شهریور تا هشتم مهرماه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب از نمایشگاه دفاع مقدس و کربلای ۵ در مجاورت دریاچه شورابیل بازدید کنند.