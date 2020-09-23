حضرت رقیه(س) سفیر کوچک کربلا/مظلومیت کودکان مسلمان جهان تبیین شود

سارا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت (س)، آن حضرت را سفیر کوچک کربلا عنوان کرد و گفت: پرداختن به جایگاه والای حضرت رقیه (س) و فرزند در خانواده از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. وی سه ساله‌ای است که با وجود سن کم درس زندگی داد تا عشق به پدر، مولا، خدای متعال و اعتلای دین مقدس اسلام از زندگی این بزرگ دخت گرامی امام حسین (ع) به منصه ظهور برسد.

وی با اشاره به اهمیت شخصیت شناسی حضرت رقیه (س) در جامعه گفت: نشان دادن مظلومیت کودکان مسلمان منطقه و جهان که زیر شدیدترین حملات ظالمانه استکبار جهان و ایادی تکفیری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل تاکید کرد: سیره و منش اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بایستی در جامعه مخصوصاً بین مادران و نونهالان تبیین شود.

حقی حضور کودک خردسال و افراد مسن بین شهدای کربلا را مهمترین عامل مردمی بودن این قیام عنوان کرد و افزود: امام حسین (علیه السلام) قیام عاشورا را دو مرحله‌ای طراحی کرده بود و حضور بانوان و اعضای خانواده به خصوص حضرت زینب (سلام الله علیها) در این حرکت موجب ماندگاری و انتقال عظمت قیام عاشورا شد.

وی ترویج فرهنگ غنی عاشورا بین آحاد جامعه را ضروری دانست و افزود: حضرت رقیه (س) دختر سه ساله حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوه دیگری از شکوه و عظمت حماسه عاشورا حسینی است و برای آزادگان جهان دارای پیام‌هایی بزرگ است و بایستی در مجالس سخنرانی و نیز در مراکز آموزشی در بین اقشار مختلف تبیین شود.

کارشناس فرهنگی بانوان، به مصائب روز عاشورا اشاره کرد و گفت: مصائبی که کاروان حسینی و یادگار سه ساله حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کربلا تا کوفه و شام دیدند وجدان هر انسان آزاده‌ایی را به درد می‌آورد. اکنون نیز در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، کودکان بی گناه زیر ظلم و ستم ایادی کفر و استکبار قرار گرفته اند که باید از سوی آزادی خواهان مورد حمایت قرار گیرند و از دست این بی عدالتی نجات یابند.