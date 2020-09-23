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۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل:

حضرت رقیه(س) سفیر کوچک کربلا/مظلومیت کودکان مسلمان جهان تبیین شود

حضرت رقیه(س) سفیر کوچک کربلا/مظلومیت کودکان مسلمان جهان تبیین شود

اردبیل-کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل حضرت رقیه (س) را سفیر کوچک کربلا عنوان کرد وگفت: مظلومیت کودکان مسلمان جهان که زیر شدیدترین حملات ظالمانه استکبار قرار دارندباید تبیین شود.

سارا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت (س)، آن حضرت را سفیر کوچک کربلا عنوان کرد و گفت: پرداختن به جایگاه والای حضرت رقیه (س) و فرزند در خانواده از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. وی سه ساله‌ای است که با وجود سن کم درس زندگی داد تا عشق به پدر، مولا، خدای متعال و اعتلای دین مقدس اسلام از زندگی این بزرگ دخت گرامی امام حسین (ع) به منصه ظهور برسد.

وی با اشاره به اهمیت شخصیت شناسی حضرت رقیه (س) در جامعه گفت: نشان دادن مظلومیت کودکان مسلمان منطقه و جهان که زیر شدیدترین حملات ظالمانه استکبار جهان و ایادی تکفیری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل تاکید کرد: سیره و منش اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بایستی در جامعه مخصوصاً بین مادران و نونهالان تبیین شود.

حقی حضور کودک خردسال و افراد مسن بین شهدای کربلا را مهمترین عامل مردمی بودن این قیام عنوان کرد و افزود: امام حسین (علیه السلام) قیام عاشورا را دو مرحله‌ای طراحی کرده بود و حضور بانوان و اعضای خانواده به خصوص حضرت زینب (سلام الله علیها) در این حرکت موجب ماندگاری و انتقال عظمت قیام عاشورا شد.

وی ترویج فرهنگ غنی عاشورا بین آحاد جامعه را ضروری دانست و افزود: حضرت رقیه (س) دختر سه ساله حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوه دیگری از شکوه و عظمت حماسه عاشورا حسینی است و برای آزادگان جهان دارای پیام‌هایی بزرگ است و بایستی در مجالس سخنرانی و نیز در مراکز آموزشی در بین اقشار مختلف تبیین شود.

کارشناس فرهنگی بانوان، به مصائب روز عاشورا اشاره کرد و گفت: مصائبی که کاروان حسینی و یادگار سه ساله حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کربلا تا کوفه و شام دیدند وجدان هر انسان آزاده‌ایی را به درد می‌آورد. اکنون نیز در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، کودکان بی گناه زیر ظلم و ستم ایادی کفر و استکبار قرار گرفته اند که باید از سوی آزادی خواهان مورد حمایت قرار گیرند و از دست این بی عدالتی نجات یابند.

کد مطلب 5029770

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