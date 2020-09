به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با بخش انگلیسی العربیه گفت: تحریم تسلیحاتی ایران پس از به سر آمدن موعد آن در روز ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) لغو خواهد شد.

در این مصاحبه لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا با پایان زمان تحریم تسلیحاتی ایران در روز ۱۸ اکتبر، رقابت تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس آغاز می‌شود؟ گفت: تحریم تسلیحاتی در مورد ایران وجود ندارد.

وی افزود: شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ مطابق با بند هفتم منشور سازمان ملل که برجام را تایید می‌کند خاطرنشان کرده که ارسال تسلیحات به ایران و از این کشور موضوع مورد بررسی شورای امنیت است. روز ۱۸ ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ تحریم ارسال تسلیحات به ایران و از این کشور متوقف خواهد شد. تحریم تسلیحاتی وجود ندارد و هیچ گونه محدودیتی پس از این تاریخ اعمال نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نمی‌توانم از طرف مقام‌های آمریکایی سخن بگویم زیرا آنها حرف‌های خنده دار زیادی می‌گویند، گفت: اما من احتمالاً یک موضوع را می‌دانم زمانی که مقام‌های آمریکایی به طور رسمی ادعا می‌کنند که همچنان عضو برجام هستند من فقط می‌توانم به آنها یادآوری کنم که به مقررات احترام بگذارند. زیرا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری را برای خروج از برجام امضا کرد. از این لحظه حق رای آمریکا که قبلاً به عنوان عضو برجام داشتند لغو شد اما آنها (مقام‌های آمریکایی) با این واقعیت مخالفت می‌کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل بر مبنای بند هفتم منشور این سازمان است و به همه اعضای سازمان ملل ارتباط دارد.

وی ادامه داد: حتی اگر آنها از برجام خارج شدند نمی‌توانند از بند هفتم منشور سازمان ملل خارج شوند. آنها می‌گویند که هر عضو سازمان ملل با این قطعنامه ارتباط دارد و طبیعتاً آنها هم ارتباط دارند. آنها (مقام‌های آمریکایی) به‌کارگیری مکانیسم ماشه را حق خود می‌دانند. آمریکا از برجام به طور رسمی خارج شده است. در قطعنامه ۲۲۳۱ گفته شده است که هر گونه تلاش برای احیای نظام تحریم فقط می‌تواند از سوی اعضای برجام انجام گیرد اما آمریکا عضو این توافق نیست.

وی افزود: اگر آمریکا به تهدید کشورها به اعمال تحریم در صورت همکاری با ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ ادامه دهد من تعجب نمی‌کنم. زیرا آمریکا تحریم‌های خود را در همه نقاط جهان و بدون دلیل به کار می‌گیرد.

لاوروف با اشاره به ضرب‌المثل روسی «فیل در فروشگاه چینی (ظرف) فروشی» (Like an Elephant in a China Shop) که در هشدار در مورد بی احتیاطی به کار گرفته می‌شود، گفت: من می‌دانم که فیل نماد حزب جمهوریخواه است اما خواهش می‌کنم جهان را به عنوان فروشگاه ظرف در نظر نگیرید.

وزیر خارجه روسیه گفت: همه به استثنای آمریکا معتقدند که مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها وجود ندارد. این موضوع در شورای امنیت بررسی شد ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت اعلام کردند که دلایل حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای بازگرداندن تحریم‌ها در مورد ایران وجود ندارد. همه ادعاها بر عکس آنچه که تایید شده است فاقد اعتبار است این ارزیابی همه اعضای شورای امنیت به استثنای آمریکا و یک کشور دیگر است.