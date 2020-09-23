به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح موزه دفاع مقدس در ۸ استان کشور به صورت ویدئوکنفرانسی و افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت، گفت: وقتی وارد این مکان شدم و این فضا را دیدم از زحمت عزیزان لذت بردم و از عزیزان این ۸ استان هم به خاطر تلاشهای آنها تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه در چهلمین سالروز دفاع مقدس که یادآور شکوه و عظمت این ملت است، یاد و خاطره شهیدان را گرامی میدارم، افزود: اگر تلاش میکنیم یاد شهدا و نمادهای دفاع مقدس را گرامی بداریم، قصد همه ما این است که در تاریخ بماند تا همه نسلهای بعدی از این خاطرات، سوابق و از این عزت آفرینی که اتفاق افتاد استفاده کنند و در مقطعی که امام (ره) و رزمندگان باعث احیای اسلام و افتخار مسلمین شدند دیگران از آن رویدادها مطلع شوند.
رئیس مجلس با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرمودند جنگ و دفاع مقدس یک دانشگاه و مدرسهای برای حل مشکلات و محلی برای ایجاد خلاقیت، ایثار و محبت بود، اظهار داشت: همچنین به تعبیر شهید سلیمانی، دوران دفاع مقدس را میتوان یک قطعه ملموس از بهشت دانست.
قالیباف تاکید کرد: بعد از عزل بنی صدر گشایشهای مهمی در جنگ رخ داد. بعد از این عزل، بلافاصله حصر آبادان شکست، عملیات بزرگ فتح المبین اتفاق افتاد و بستان آزاد شد.
وی گفت: ما در مجلس هر روز قانون مینویسیم و در برخی موارد قوانین را نسخ میکنیم یا بر آنها تبصره وارد میکنیم اما در دستگاه الهی، سنتهای الهی تا ابد هستند، نه نسخ میشوند و نه بر آنها تبصره وارد میشود.
رئیس مجلس با بیان اینکه گرچه خاطره گفتن از دوران دفاع مقدس خوب است و نمادی از شکوه و عزت ملت ایران تلقی میشود اما این موزهها محل نمایش تحقق سنت الهی است، تصریح کرد: این موزهها نشان میدهد جنگ تمام شده اما جهاد ادامه دارد.
قالیباف اظهار داشت: سنت الهی فقط در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی نیست، بلکه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و آسیب های اجتماعی و محیط زیست و سایر حوزه ها نیز هست.
وی با بیان اینکه شهدا همگی از ابتدا عضو سپاه نبودند و از همین مردم به عضویت سپاه و ارتش درآمدند و افتخارها آفریدند، افزود: این موزهها نمادی از دفاع مقدس است که مبتنی بر خدا باوری و مردم باوری است که متاسفانه از آن غافل شده ایم.
رئیس مجلس تاکید کرد: امروز اگر در عرصههای مختلف به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی ناموفق هستیم و کارنامه قابل قبولی نداریم و شرمنده مردم هم شدهایم، به خاطر دوری از دو محور بزرگ «مردم باوری» «خدا باوری» است.
قالیباف تصریح کرد: وقتی متکی به فرهنگ غرب میشویم و دست به سمت دشمن خودمان دراز و مردم را از عرصه اثرگذاری و ایفای نقش دور میکنیم، سرنوشتی جز آسیب پذیری در برخی از حوزهها نمیتوان انتظار داشت. ما باید بدانیم که مردم باوری و خداباوری برای ما خلاقیت، انسجام، عظمت و شکوه میآورد و باید در این راه گام برداریم.
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