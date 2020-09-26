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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

سعیدیان‌فر اعلام کرد

آخرین جزئیات کارت بلیت مترو خبرنگاران

آخرین جزئیات کارت بلیت مترو خبرنگاران

مدیر واحد ساماندهی محدوده و طرح‌های ترافیکی آخرین وضعیت کارت بلیت مترو خبرنگاران را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار سعیدیان فر با اشاره به اینکه پس از اتمام ارائه طرح ترافیک خبرنگاران فرایند بررسی مدارک خبرنگاران جهت ارائه کارت بلیت مترو را آغاز کردیم گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۲ کارت بلیت خبرنگاری تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه پیامک تخصیص کارت بلیت مترو برای واجدین شرایط که مدارکشان در سامانه کامل بوده است ارسال شده است گفت: چنانچه خبرنگاری درخواست کارت بلیت داشته اما پیامک تخصیص برایش ارسال نشده به طور حتم نقص مدرک داشته است.

مدیر واحد ساماندهی محدوده و طرح‌های ترافیکی ادامه داد: آن دسته از خبرنگاران که نقص مدرک داشته‌اند می‌بایست نواقص مدارک خود را بر طرف کنند، در غیر این صورت کارت بلیت مترو به آنها ارائه نخواهد شد.

سعیدیان فر در ادامه تصریح کرد: واجدین شرایط دریافت کارت بلیت که جهت صدور کارت بلیت معرفی شده‌اند، در صورتی که کارت بلیت خبرنگاری یک ساله فعال داشته باشند (کارت بلیت سال ۹۸) مبلغ تخصیص یافته برای سال ۱۳۹۹ در آن کارت شارژ می‌گردد.

به گفته وی خبرنگاران محترم توجه داشته باشند در صورت نداشتن کارت بلیت می‌بایست به نشانی اینترنتی http://eticket.tehran.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام کارت بلیت خبرنگاری اقدام نموده و ضمن تکمیل اطلاعات خواسته شده نسبت به بارگذاری عکس و معرفی نامه نیز اقدام نمایند.

کد مطلب 5032720

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    نظرات

    • مرتضی ذکائی آشتیانی IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      مدتی است از طریق اینترنت تقاضای کارت بلیط مترو منزلت برای همسرم نمودم ولی حدود ۲ماه است اطلاع ندادند

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