هیو جکمن دوباره مجری شد/ حضور در محصول صندوق فیلم و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هیو جکمن به عنوان مجری نهمین برنامه سالانه «داستان‌های سینمایی، زندگی‌های واقعی» محصول صندوق فیلم و تلویزیون شد که قرار است بیستم اکتبر برگزار شود.

در این برنامه که از طریق صفحه‌های یوتیوب و فیس‌بوک صندوق به صورت زنده استریم می شود، آنجلا بست، جیسون بیتمن و تاراجی پی. هنسون به جکمن محلق می‌شوند و داستان‌هایی را به اشتراک می‌گذارند که درباره کارهای این سازمان درون صنعت سرگرمی هستند.

بست داستان تونی واز را اجرا می‌کند که توسط کارلا لاریستون نوشته شده است و درباره این زن بدلکار، بازیگر و خالق جوایز تصویر NAACP است.

بیتمن داستان عاشقانه جوئل و دبورا روگوسین نویسنده و تهیه‌کنندگان تلویزیون را به اشتراک می‌گذارد که توسط اریکا ریوینویا از «آخرین مرد روی زمین» نوشته شده است.

در عین حال، هنسون داستان اشلی را تعریف می‌کند، بیوه یک سرباز سابق جنگ عراق که در حالی که سعی داشت برای پسرشان مزایای بازماندگان جنگ دریافت کند، برای کمک به صندوق سینما و تلویزیون رو آورد. داستان او توسط آنا ماسکی-گلدوین نوشته شده است.

باب بیچر رییس و مدیر عامل صندوق سینما و تلویزیون در بیانیه‌ای گفت: از طریق این روایت‌های جذاب، ما می‌توانیم درباره برنامه‌ها و خدمات صندوق به خانواده‌مان در صنعت سرگرمی آموزش دهیم و به آنها اطمینان خاطر بدهیم که از آنها هم حمایت می‌کنیم.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه این سازمان تقریباً ۱۰۰ سال دارد، صندوق هرگز برای جامعه سرگرمی تا این حد حیاتی نبوده و حالا بیش از همیشه نسبت به تلاش‌های‌مان در مراقبت کردن از اعضای صنعت‌مان افتخار می‌کنیم.