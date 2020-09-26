تصمیمات لازم برای تسریع روند ترخیص کالاو تخلیه بنادر گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران، استان هرمزگان را از استان‌های پراهمیت و استراتژیک کشور و با مردمانی عزیز، بزرگوار و زحمتکش برشمرد و گفت: این استان نقش بسیار مهمی در بخش‌های مختلف بخصوص اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان و بندرعباس از اصلی ترین کانون‌های توسعه کشور در زمینه‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: بندرعباس از رشد قابل توجهی در بخش صنعت برخوردار بوده و طرح‌های متعدد و مهمی در استان هرمزگان در دست اقدام است و جاسک بعنوان یکی از کانون‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع دیگر تبدیل خواهد شد.

جهانگیری بندر شهید رجایی را از مهمترین بنادر کشور در حوزه تجارت خارجی و واردات و صادرات برشمرد و گفت: بازدید از این بندر و رسیدگی به مسائل تجارت خارجی از جمله اهداف این سفر است چرا که کشور در مقطع فعلی نیاز مبرمی به واردات کالاهای مورد نیاز از طریق بنادر دارد.

وی افزود: البته مرکز اصلی واردات کالاهای اساسی بندر امام خمینی (ره) و مرکز واردات کالاهای صنعتی بندر شهید رجایی است و براساس گزارش‌های دریافت شده حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی و بعضاً کالاهای اساسی در بنادر مانده است که امروز در جلسه‌ای که در بندر شهید رجایی برگزار خواهد شد تصمیمات لازم برای سرعت بخشی به روند ترخیص کالا و تخلیه بنادر اتخاذ خواهد شد.

جهانگیری همچنین افتتاح فاز دوم فولاد سازی فولاد کاوه جنوب کیش را از دیگر برنامه‌های سفر خود دانست و عنوان کرد: این پروژه با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان راه اندازی شده است که امروز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور در بخش صنعت فولاد از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، تصریح کرد: ایران در سال‌های اخیر کشور فرانسه و ایتالیا را در زمینه فولاد پشت سر گذاشته و امروز ایران به رتبه دهم در صنعت فولاد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته که رشد صنعت فولاد در دنیا ۳.۵ درصد بوده، رشد این صنعت در ایران بیش از ۶.۵ درصد بوده و علی رغم تحریم‌های ظالمانه، ایران در سال ۹۸ بیش از ۱۲ میلیون تن فولاد به کشورهای دیگر صادر کرده است.

جهانگیری افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعباس را از دیگر برنامه‌های این سفر یک روزه برشمرد و اظهار کرد: خدمات کادر درمانی کشور در مقطع کرونا بسیار بزرگ، ارزشمند و به یاد ماندنی بوده است و جامعه پزشکی خدمات بسیار پراهمیتی را در این مقطع از خود برجای گذاشت.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در ادامه برنامه‌های این سفر جلسه اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان نیز برگزار خواهد شد و در این جلسه به مسائل و مشکلات پیش رو و طرح‌های در دست توسعه استان پرداخته خواهد شد.