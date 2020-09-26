به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم فوتبال الهلال عربستان از لیگ قهرمانان آسیا به خاطر تعداد زیاد افراد مبتلا به کرونا در این تیم باعث شد تا مسئولان این باشگاه به فکر شکایت به فیفا و دادگاه عالی ورزش (CAS) بیافتند.

روزنامه «الریاضیه» در گفتگو با سه کارشناس ورزشی عربستان این سئوال را طرح کرده است که آیا الهلال از شکایت به CAS به نتیجه می رسد یا خیر.

۱- یعقوب المطیر

موقعیت قانونی باشگاه الهلال قوی است چرا که کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی کنار گذاشتن الهلال را به باشگاه اعلام نکرد بلکه یک بیانیه رسمی صادر کرد. اگر الهلال به CAS شکایت کند، ممکن است موقعیت کنفدراسیون آسیا ضعیف شود.

۲ - عبدالله آل شایع

طبق قوانین و مقررات خاص مسابقات، تصمیم کنفدراسیون آسیا برای اخراج الهلال نهایی و غیر قابل دادخواهی است. من این قضیه را خارج از اختیارات دادگاه CAS می دانم.

۳ - علی عباس

زمان به الهلال کمک نمی کند کار خاصی انجام بدهد بخصوص که کنفدراسیون آسیا تا الان به صورت رسمی چیزی به باشگاه ابلاغ نکرده است. رسیدگی پرونده در دادگاه CAS دو ماه زمان نیاز دارد که تا آن موقع لیگ قهرمانان تمام شده است. تمام چیزی که الهلال به دست می آورد، تصمیم اخلاقی است.