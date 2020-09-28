به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: ما ۶ مهر شاهد اتفاق ناگواری در مرزهای خودمان بودیم و درگیری که بین دو کشور دوست و برادرمان ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزیر امور خارجه بلافاصله در چارچوب دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی با وزرای خارجه دو کشور صحبت مفصلی داشتند و آمادگی خودمان را اعلام کردیم تا از همه ظرفیت‌ها برای پایان دادن به این درگیری استفاده کنیم.

خطیب زاده به سفر وزیر خارجه عراق به تهران اشاره و تاکید کرد: وزیر امور خارجه عراق علاوه بر ملاقات با آقای ظریف، دیدارهایی را با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم داشتند و در موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوهای مفصلی صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: آقای ظریف در سوم مهر در یک سفر کاری کوتاه عازم مسکو شدند و گفتگوهایی را با همتای خودشان در مسکو داشتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر خارجه در همان سفر مسکو در نشست مجازی وزرای خارجه کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز و سیکا سخنرانی داشتند و درخصوص نقش محوری آن سازمان در پیشبرد چندجانبه گرایی و تضمین همکاری‌های فراگیر صحبت کردند.

خطیب‌زاده در رابطه با دیدگاه وزارت خارجه در مورد اظهارات نخست وزیر کویت و دعوت از ایران برای کاهش تنش در خلیج فارس اظهار کرد: پاسخ ایران قبلاً داده شده است و ایران از همان ابتدا به ویژه در چند سال اخیر مکرراً ابتکاراتی را برای ساز و کار گفتگوهای منطقه‌ای مطرح کرده است و مهم‌ترین آن طرح صلح هرمز است‌. طبیعی است که ما ضمن استقبال از اظهارات مطرح شده فکر می‌کنیم هرچه زودتر بتوانیم گفتگوهای فراگیر در منطقه خلیج فارس را مبتنی بر گفتگوهای درون زا، فراگیر میان کشورهای منطقه برای صلح و ثبات این پهنه آبی خلیج فارس داشته باشیم بسیار مهم است. ما فکر می‌کنیم اصول و مبانی چنین گفتگوهایی به خوبی بیان شده است و تنها می‌ماند اراده سیاسی طرف‌های مقابل. دولت کویت همواره حامی این جریان بوده و امیدوار هستیم بتواند کشورهایی که همچنان تمایلی به آغاز گفتگوها در منطقه خلیج فارس ندارند را در این روش همراه طرح خود کند و ما همراه بودیم، هستیم و خواهیم بود.

دنبال آتش بس فوری میان ارمنستان و آذربایجان هستیم

وی در رابطه با درگیری میان ارمنستان و آذربایجان و رایزنی‌های صورت گرفته برای عدم تکرار این اتفاقات و نقش ایران در این راستا بیان کرد: اتفاق خوبی نیفتاده و فضای منطقه بیشتر از این، ظرفیت این خشونت‌ها را ندارد. ما گفتیم هر چه زودتر گفتگوها آغاز شود بهتر است و آتش بس ترک مخاصمات تنها راه حل ایران بوده و تغییری نکرده است و راهکار نظامی راهکار مناسبی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما با دقت کامل و از نزدیکی و با حساسیت بالا در حال پیگیری درگیری منطقه هستیم و قطعاً به دنبال آتش بس فوری هستیم و ظرفیت خود را در این راستا فعال نگه خواهیم داشت.

مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم و نخواهیم داشت

خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی در رابطه با سخنان ترامپ درخصوص توافق با ایران در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ترامپ گفته من نصفه روزه بعد از انتخابات به توافق با ایران می‌رسم. فکر می‌کنم وی اول از همه باید ذهن خود را جمع و جور کند که بالاخره نصف روزه بعد از انتخابات به جمع بندی در نتیجه با ایران خواهد رسید یا سخت خواهد شد.

وی افزود: ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت روابط بین الملل و روابط ایالات متحده و ایران ندارد. مشاورین وی هم از قرار معلوم قرار نیست بفهمند که چه اتفاقی افتاده است‌. نه مذاکره‌ای بوده و نه مذاکره‌ای هست و نه مذاکره‌ای انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این سخنان همه مصرف داخلی دارد. شاید به درد آقای ترامپ بخورد اما به درد روابط ایران و آمریکا نمی‌خورد. راه روشن است و ایالات متحده اول از همه باید خطای خود را بپذیرد. دوم به مقررات و قوانین بین المللی و توافقات خود احترام بگذارد، سوم جنگ غیربشری و همه جانبه بر ضد ملت ایران و این تحریم‌های ظالمانه را متوقف کند و دست آخر تمام خسارت‌هایی که به ملت ایران از مسیر این جنگ و تجاوزهای مختلفی که به حقوق ملت ایران زده است را جبران کند.

خطیب‌زاده گفت: شاید بعد از انجام همه اینها در گوشه اتاق برجام جایی برای خودش پیدا کند. بیش از این فعلاً عرضی نداریم تا آنچه اینها هرچه فکر می‌کنند به درد انتخابات خودشان می‌خورد را بیان کنند. موضع ایران ثابت، قاطع و روشن است و بارها بدون لکنت گفتیم و هزار بار دیگر هم این سوال پرسیده شود جواب ما همان است که بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با اظهارات آیت الله سیستانی و واکنش‌هایی که نسبت به این اظهارات مطرح شده است عنوان کرد: طبیعی است که ایران تعرض به اماکن ارضی را محکوم می‌داند. سر دار رشید ما در خاک عراق بزدلانه در دید شب مورد تعرض قرار گرفته و از دولت عراق بارها خواستیم از این تعرضات جلوگیری کند و اقدام فعال داشته باشد. این موضوع و موضع هیچ ربطی به هیچیک از ارکان جمهوری اسلامی ایران ندارد. نظام بر اساس مرجعیت شکل گرفته و مرجعیت همیشه حافظ صلح و امنیت بوده است. آیت الله سیستانی نقش بی بدیل داشتند و آنچه گفته و می‌گوییم این است که جز احترام برای این رکن رکین حرف دیگری نداریم. جز احترام برای این رکن رکین، نکته دیگری نداریم و البته طبیعی است که تحمل نداریم که کسی بخواهد به جایگاه مرجعیت بخواهد تخطی‌ای داشته باشد.

وی در رابطه با سفر فواد حسین به ایران و محور این سفر افزود: سفر بسیار عادی میان دو کشور بوده و بارها این سفر انجام شده است و اتفاقاً ایام کرونایی منجر شده است که این سفر محدود شود. در مورد مسائل منطقه‌ای رایزنی‌هایی مطرح شده است. در طی دو هفته آینده هیئت فنی عراق وارد ایران می‌شود که در مورد لایروبی اروند رود اقداماتی انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با موضع ایران نسبت به درگیری ارمنستان و آذربایجان خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران آتش بس فوری میان آذربایجان و ارمنستان است. متاسفانه غیرنظامیان در هر سو قربانیان اصلی هستند و امیدوار هستیم هرچه زودتر این مشکلات خاتمه پیدا کند. ایران به طور جدی و از نزدیک پیگیر تحولات است و از طرفین خواستیم که قطعاً نمی‌توانیم تحمل کنیم در مرزهای ما درگیری‌ها ادامه پیدا کند و سعی می‌کنیم به نقطه آرامش در منطقه برسیم.

هیچ دخالت خارجی کمک به حل مسائل لبنان نمی‌کند

خطیب‌زاده در خصوص روابط با لبنان و مسائل داخلی آن بیان کرد: موضوع لبنان یک موضوع داخلی است و باید در داخل لبنان حل شود. هر کشوری بتواند به این روند داخلی کمک کند خوب است. ما روابط خود را معطوف به حل و فصل داخلی کردیم اما دست آخر خود آنها باید تصمیم بگیرند. میان ایران و فرانسه صحبت‌هایی بوده اما طبیعی است ما از هیچ کشوری دعوت نمی‌کنیم که دخالت کند زیرا هیچ دخالتی کمک به حل مسأله نمی‌کند. ما میان دخالت و کمک در امور داخلی دیگر کشورها مرز قائل می‌شویم.

وی ادامه داد: با گروه‌های مختلف لبنانی در ارتباط هستیم و امیدواریم بتوانیم حل کنیم. موضوع لبنان تروریسم و مشکلات ناجوانمردانه و دخالت‌های برخی کشورهای منطقه با دستورالعمل‌های مشخص است. هیچکس نمی‌تواند موضوع اصلی و مناقشه‌ای لبنان را با این صحبت ثانویه کند.

موضوع افغانستان موضوع دائمی امنیت ملی ایران است

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در خصوص روند صلح افغانستان و رفت و آمد برخی کشورها به پاکستان و افغانستان و موضع ایران، گفت: حقیقت این است که موضوع افغانستان موضوع دائمی امنیت ملی ایران بوده است بر خلاف کشورهایی که حمله کردند، کشتند، مردم بی دفاع را بمباران کردند و امروز برای فرار آبرومند به صورت مخفیانه جلساتی را برگزار کردند موضع کاملاً مشخصی است.

خطیب زاده تصریح کرد: قانون افغانستان به عنوان یک دستاورد برای ما مهم است. حقوق بانوان و قومیت‌ها دستاوردهای بزرگی برای مردم افغانستان بوده و با هیچ معامله و معاهده‌ای نمی‌تواند از بین برود. مرتب با دوستان خود در افغانستان در ارتباط بودیم. در قطر از ما دعوت شد اما چون افغانستان میزبان نبودند تصمیم بر آن شد که شرکت نکنیم. به نظر ما هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به حقوق بانوان، اقلیت‌ها و قانون اساسی افغانستان اهمیت داده شود و از آن حمایت کنیم. برخی مواضع خجالت آور و شرم آور است و با این تعاریف موضع ما تغییر نمی‌کند. ما آرامش، ثبات، توسعه افغانستان را می‌خواهیم که آرام، آزاد و مستقل در کنار دیگر همسایگان خود حضور داشته باشند.

وی در رابطه با گام عملی ایران برای پایان دادن به ۳۰ سال درگیری ارمنستان و آذربایجان عنوان کرد: ما طی این چند دهه بارها به صورت عملی و اجرایی سعی کردیم این موضوع در یک فضای دوجانبه میان این دو کشور فیصله پیدا کند. ایران با هر دو پایتخت رابطه بسیار خوبی دارد لذا موضعی داریم که همواره آن را حفظ کردیم. ما هر دو کشور را در مسیر عملی حل اختلاف همراهی خواهیم کرد. ما هر دو را به آتش بس هدایت می‌کنیم. عملیاتی‌تر از این اقدام در شرایط فعلی امکان ندارد و اینکه ایران از طریق روابط بین الملل به حل و فصل ماجرا کمک می‌کند امری قدیمی است. از هر دو پایتخت می‌خواهیم حل و فصل اختلافات را در اولویت قرار دهند.‌

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با سفر ظریف به چین و جزئیات آن گفت: سفرهای خارجی وزیر خارجه به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می‌شود، گمانه زنی‌های زودتر از موعد منجر به برداشت‌های نامناسب می‌شود. سفرهای کاری برخی دارای جنبه‌های دیپلماتیک و برخی هم دارای جنبه کاری هستند و هر کدام مسیرهای خاص خود را دارند.

مراودات با کشورها مانند چین متوقف به سفر مقامات نیست

خطیب زاده ادامه داد: مراودات با کشورهایی که ارتباط بیشتری با آنها داریم مانند چین، متوقف به سفر نیست. سفر مقامات دو کشور همواره در دستور کار بوده و چیز جدیدی نیست و به محض اینکه از طریق پروتکل امکانات فراهم شود آماده سفر هستیم. از هر دو طرف آمادگی میزبانی وجود دارد و فعلاً هیچ دستور کار فوری برای سفر دکتر ظریف وجود ندارد.

دولت عراق فعالانه‌تر به تعهدات خود در زمینه ترور شهید سلیمانی عمل کند

وی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با ترور سردار سلیمانی گفتگوها به نتیجه رسیده است؟ بیان کرد: آنچه در جریان این ترور ناجوانمردانه اتفاق افتاد نه تنها علیه ایران که علیه حاکمیت ملی عراق بود. رفتار ایالات متحده با عراق همانند یک کشور اشغال شده است و من می دانم بسیار با عزت ملی مردم عراق در تضاد است. این مساله میان ایران و عراق از روز اول به صورت مشترک پیگیری شده است اما انتظار ما این است که دولت عراق فعالانه‌تر تعهدات خود را انجام دهد.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان گفت: پیگیری‌های ما متوقف بر مسأله دوجانبه با عراق نیست و ما از ابعاد حقوقی و بین المللی در جوامع مختلف موضوع را پیگیری کردیم. برخی از آنها را در مجامع مختلف و در پیگیری نهادهای بین المللی در محکومیت جدی اقدام ایالات متحده دیدید اما به اینجا ختم نخواهد شد و نشده است. ما اهل تهدید نیستیم اهل اقدام هستیم و آنچه در آن شب اتفاق افتاد نه فراموش شده و نه هیچ وقت بخشیده خواهد شد.