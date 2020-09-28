ارتباط دانشگاه آزاد با حوزه علمیه به تعالی علوم انسانی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، گفت: در استانی که ظرفیت های عظیم پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی حوزه های های علمیه وجود دارد باید دانشگاه آزاد اسلامی آن استان یک ارتباط سیستماتیک با مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه قم داشته باشد، لذا ارتباط سیستماتیک دانشگاه آزاد اسلامی قم با ظرفیت های عظیم مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه قم لازم و ضروری است.

خسروپناه افزود: اگر یک ارتباط سیسماتیک و نظام مند بین دانشگاه آزاد اسلامی قم و پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی حوزه های علمیه ایجاد شود، می تواند به تعالی علوم انسانی کمک کند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه تعالی علوم انسانی از ضروریات دانشگاه آزاد اسلامی قم است، اظهار داشت: تعالی علوم انسانی به معنای روزآمدی، بومی سازی و حکمی سازی است که اگر در علوم انسانی و هنر روزآمدی، بومی سازی و حمکی سازی صورت بگیرد، می توان گفت تعالی علوم انسانی و هنر اتفاق افتاده است.

وی با تأکید بر اینکه باید بخش محتوایی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی قم شکل بگیرد، افزود: باید از ظرفیت های خوبی که در مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه قم وجود دارد استفاده شود.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه بخش قوه عاقله معاونت علوم انسانی و هنر باید در دانشگاه آزاد اسلامی قم دنبال شود، گفت: مرکز مطالعات برنامه ریزی و تعالی معاونت علوم انسانی و هنر که در واقع مغز و قوه عاقله معاونت بود به دست حجت الاسلام دکتر حسن خیری راه اندازی و توسعه پیدا کرد و یکی از دستاورد های آن تأسیس دانشکده حکمرانی بود که در اصفهان راه اندازی شد.

وی از حجت الاسلام دکتر حسن خیری به عنوان یک شخصیت عالم، فاضل، دانشیار جامعه شناسی و صاحب نظر در معارف اسلامی و جامعه شناسی یاد کرد و افزود: از همه کسانی که در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه واحد قم تلاش کردند و سپس در توسعه و پیشرفت و شکوفایی آن زحمت کشیدند، تشکر کنم.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: باید دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم استقلال بیشتری پیدا کند و اعضای هیأت علمی آن تکمیل شود.

خسرو پناه بر لزوم راه اندازی مدارس سما با توجه به ظرفیت های استان قم در دانشگاه آزاد اسلامی قم تأکید کرد و گفت: توسعه سراهای فناوری، راه اندازی مدارس سما، تقویت دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی قم کار پیچیده و دشواری نیست.

وی با اشاره به اینکه تعالی علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی قم تحقق پذیر است، افزود: اگر پژوهشگاه‌های‌حوزه و دانشگاه ارتباط نظام‌مندی با یکدیگر داشته باشند، کار ارزشمندی است و کمک بزرگی به تعالی علوم انسانی خواهد کرد.

دکتر خسروپناه با اشاره به ۸۰ مجله فعال دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی، گفت: باید از اساتید پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی حوزه برای عضویت در هیات تحریریه مجلات دانشگاهی دعوت شود تا مجلات دانشگاهی راه اندازی و تقویت شود.

وی از راه اندازی ۲۳ مجله جدید در حوزه علوم انسانی خبر داد و افزود: باید مجلات در دانشگاه آزاد اسلامی قم تقویت شود، چون یک ظرفیت بزرگ در اقیانوس قم وجود دارد که باید از آن استفاده شود.