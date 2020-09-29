توقف پخش برنامه های تلویزیون کویت / احتمال فوت یک مقام بلندپایه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از توقف برنامه‌های عادی تلویزیون کویت خبر داد و اعلام کرد: تلویزیون کویت با توقف پخش برنامه‌های عادی خود، اقدام به پخش تلاوت آیاتی از قرآن کریم کرده که این گواه بر فوت یک شخصیت بلندپایه کویت است.

این در حالی است که پیش از این، سخنگوی دولت کویت به اخبار مربوط به فوت امیر این کشور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، واکنش نشان داده بود.

طارق المزرم سخنگوی دولت کویت از همه خواسته بود که اخبار مربوط به سلامتی امیر این کشور را از منابع رسمی و موثق دنبال کنند.

گفتنی است که شیخ صباح الاحمد جابر الصباح امیر کویت چندی قبل برای انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری شد و ولیعهد این کشور بخشی از اختیارات او را برعهده بگیرد.

شیخ صباح از سال ۲۰۰۶ پس از کناره‌گیری امیر قبلی به زمامداری این کشور رسید. وی سال گذشته نیز در یک سفر غیررسمی در بیمارستانی در ایالات متحده آمریکا بستری شد. نواف احمد جابر صباح ۸۳ ساله ولیعهد کویت است.