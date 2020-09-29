به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز سه شنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای مجمع خیرین سلامت لرستان، اظهار داشت: مجموعه خیرین سلامت جایگاهی برای پیوند بین خیرین برای رسیدن اهداف مقدس و رفع نیازهای سلامت کشور است.

وی، افزود: خوشبختانه از سوی مجمع خیرین سلامت در شهرهای مختلف استان و افراد متعهد، دانا و با تجربه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

نماینده ولی فقیه در لرستان، عنوان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر اینکه مردم در عرصه‌های گوناگون نیکوکاری باشند تاکید دارند و مجمع خیرین سلامت دارای چنین جایگاهی است و با افزایش مشارکت‌های مردمی باید با قدرت کار خود را ادامه بدهند.

حجت الاسلام شاهرخی، ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های صورت گرفته توسط مجمع خیرین سلامت استان، این مجمع را بازوی توانای مردمی حوزه سلامت دانست و تاکید کرد: با تقویت این مجموعه می‌توان از نظر ظرفیت خیرین و نیکوکاران سلامت به نفع این حوزه نهایت بهره برداری را داشت و ضمن رفع موانع بر سر راه این اقدام خداپسندانه از تمام ظرفیت‌های موجود در ترغیب و تشویق افراد خیرخواه برای مددجویی در همه حوزه‌های سلامت اعم از کارهای عمرانی کمک‌های معیشتی، بهداشتی و… نهایت استفاده را برد.

وی، وجود کارهای عمرانی خیرین و نیکوکاران در شهرهای مختلف استان را نشان دهنده کوشش و پویایی مجمع خیرین سلامت دانست و گفت: همه مدیران استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی لرستان، باید فعالیت این مجمع و همه فعالیت‌های خیرین و نیکوکاران را فرصتی دانسته و بیش از گذشته زمینه را برای ظرفیت‌های خیرین که در داخل و بیرون از استان حضور دارند، فراهم کنند.