ناشنوایان بیش از ۱۵ درصد از جامعه افراد دارای معلولیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل، نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مؤسسات غیردولتی فعال در حوزه ناشنوایان کشور و ناشنوایان منتخب استان‌ها به مناسبت روز جهانی ناشنوایان به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که وحید قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و تعدادی از نمایندگان تشکل‌های صنفی ناشنوایان حضور داشتند با اشاره به اینکه ناشنوایان بیش از ۱۵ درصد از جامعه افراد دارای معلولیت را به خود اختصاص می‌دهند گفت: سال گذشته در جلسه با نمایندگان ناشنوایان مشکلات مشترک و مشابهی از جامعه ناشنوایان ثبت شد که بلافاصله سازمان بهزیستی مسؤول پیگیری موارد مطرح شده گردید. البته برخی مشکلات ریشه‌ای و پایه‌ای است که حل آن در گرو رفع مشکلات اصولی کشوراست و برخی از مشکلات افراد دارای معلولیت نیاز به تأمین منابع گسترده‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه ناشنوایی یک نوع معلولیت پنهان است و که علاوه بر محاسن آن قبحی هم دارد افزود: قبح آن این است که دیگران ناشنوا بودن فرد را تشخیص نمی‌دهند و بدون در نظر گرفتن این محدودیت با فرد برخورد می‌کنند و حسن آن این است که در جامعه به طور طبیعی ناشنوایان می‌توانند با توجه به توانایی و با استفاده از تجهیزات لازم به گونه‌ای زندگی کنند که هیچ فرقی با بقیه افراد نداشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲۳۸ هزار نفر در جامعه ناشنوا هستند تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۹ هزار نفر از خانواده‌های ناشنوایان در کشور مشمول دریافت مستمری از سوی سازمان بهزیستی شدند. البته هر چند که این مستمری‌ها کامل نیست ولی در دوره دولت تدبیر وامید مستمری مددجویان روند افزایشی قابل توجهی داشته است.

شریعتمداری همچنین به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: اگرچه این قانون نواقصی دارد ولی دولت تدبیر و امید منابع اولیه آن را تعیین کرد. ما نیز تلاش می‌کنیم تا امسال ارقام بیشتری را به همت دولت در بودجه عمومی برای حل مشکلات عمومی در این بخش اختصاص دهیم.

وی در ادامه به مشکلات جامعه معلولان مثل کار، اشتغال، بیمه، وام و غیره اشاره کرد و افزود: همه این مشکلات درست و مهم است که برای هر کدام از آنها قدم‌هایی برداشته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تفاهم نامه منعقد شده بین انجمن خانواده ناشنوایان ایران، شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد و انجمن ملی زبان اشاره ایرانی اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه مدخل ورود و پایه حل بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه افراد دارای معلولیت با آن مواجه بودند خواهد بود و زمینه استاندارد کردن زبان اشاره ایرانی مورد استفاده جامعه ناشنوایان ایران خواهد شد تا هم صدا و سیما و هم دانشکده‌های که این زبان را آموزش می‌دهند از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

تشکیل کمیته‌ای مشترک برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل برنامه‌های صدا و سیما

شریعتمداری با بیان اینکه دانشگاه صدا و سیما می‌تواند خدمات بیشتری را برای جامعه ناشنوایان ارائه کند خاطر نشان کرد: امروز در این جلسه به طور مستقیم و تلفنی مشکل زبان اشاره را با رئیس رسانه ملی در میان گذاشتیم که پاسخ دلگرم کننده‌ای مبنی بر تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از وزارت رفاه، بهزیستی، جامعه ناشنوایان و صدا و سیما برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل برنامه‌های صدا و سیما تشکیل دریافت کردیم. گام دوم حل مشکل ترجمه و استاندارد کردن زبان اشاره برای ناشنوایان در صدا و سیما بود که در دستور کار قرار گرفت تا با همکاری انجمن‌ها این مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه استاندارد کردن مترجم ناشنوایان و زیرنویس کردن برنامه‌ها کارهایی از جمله کارهایی است که می‌توان در کوتاه مدت به آن پرداخت، گفت: مسئله دیگر که باید به صورت ریشه‌ای در همه نا هنجاری‌ها به آن پرداخت ضرورت ایجاد شرایط مشاوره ژنتیک رایگان و ارائه آموزش‌های لازم برای افراد دارای معلولیت است. امروز ۳۲ هزار نفر شناسایی شدند تا در ماه‌های اول زندگی که زمان طلایی برای رفع مشکلات ژنتیکی است به آن‌ها کمک کنیم و مشکل شنوایی را برای آن‌ها حل کنیم، امیدواریم برای سال ۹۹ همین طور پیش رویم و موتور توسعه ناشنوایی را متوقف کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز آزمایش ژنتیک برای ۹۳ درصد موالید زنده در حوزه غربالگری انجام شده است که باید با توجه به مشکلات و سختی‌هایی که وجود دارد باید به ۱۰۰ درصد برسد و نگذاریم این زمان طلایی از دست برود.

وی یاد آورشد: یکی دیگر از اقدامات مهم تحت پوشش قرار دادن برخی از خدمات درمانی و توانبخشی در قالب بیمه است که در این خصوص با بیمه سلامت مذاکراتی انجام شده است تا گفتار درمانی تحت پوشش بیمه شود که اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با تأمین منابع آنکه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است این اقدام از سوی سازمان بهزیستی صورت گیرد. این وعده را می‌دهیم که گفتار درمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز قرار گیرد و باید هماهنگی‌ها با شورای عالی بیمه انجام شود تا تأمین اجتماعی نیز این کار را انجام دهد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه ما همچنان پایبند منشور حقوق شهروندی به ویژه ماده ۵ این منشور در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت برای استفاده از امکانات کشور هستیم خاطرنشان ساخت: بر همین اساس در استان یزد پایلوت مناسب سازی اماکن و معابر آغاز شده که امیدواریم این کار ادامه یابد. از طرفی امسال مترجمین مساله مهمی برای ارائه خدمات به ناشنوایان است که پایلوت آن در استان خراسان آغاز شده که امیدواریم امسال تعداد بیشتری از استان‌ها مساله مترجمین را با کمک " ان. جی. اوهای" ذیربط توسعه دهند.

وی در ادامه به معافیت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایان اشاره کرد و افزود: در سال ۹۸، برای ۱۸ میلیون نفر از معلولان این کار انجام شده است. امیدواریم امسال هم بتوانیم بخش بیشتری از جامعه معلولان را تحت پوشش قرار دهیم. با معاونت روابط کار وزارت کار مذاکره خواهیم کرد تا برای آگاهی بخشی بیشتر در خصوص رعایت حق بیمه ۲۳ درصدی به جامعه کارفرمایی کشور اقداماتی را انجام دهند.

شریعتمداری گفت: کمک هزینه خرید جهیزیه برای معلولان از یک میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، هر چند که این رقم کافی نیست اما امیدواریم بتوانیم با کمک خیرین این رقم را افزایش دهیم.

به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز دیگر وام ۵۰ میلیون تومانی برای فعالیت‌های خود اشتغالی کافی نیست که اصلاح قانونی و تأمین منابع آن را می‌طلبد که این امر در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، اگر هر کارفرما تا سقف ۴۰ نفر از معلولان را در کارگاه خود به کار گیرد، می‌تواند از تسهیلات ۲ میلیارد تومانی بهره‌مند شود. که باید امسال در این خصوص تجدیدی نظری داشته باشیم.

سازمان‌ها هیچ تصمیمی بدون حضور نماینده جامعه معلولان و نظر کارشناسی آنها نگیرند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تمام مسائلی که امروز مطرح شد به طور قطع با برنامه‌ریزی دکتر قبادی دانا در جهت رفع نیازمندی جامعه ناشنوایان رفع خواهد شد ادامه داد: مهم‌ترین خواسته من این است که همه نهادها و سازمان‌ها هیچ تصمیمی بدون حضور نماینده جامعه معلولان و نظر کارشناسی آنها نگیرند و هر تصمیمی که بدون حضور نمایندگان جامعه معلولان گرفته شود، ابطال خواهد شد و هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای نباید صادر شود. البته امیدواریم این مهم در تصمیمات دولت هم مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از رئیس سازمان بهزیستی کشور خواست تا به فرزندانی که پدر و مادر ناشنوا دارند توجه ویژه‌ای داشته باشند و در این زمینه باید بهزیستی هم به لحاظ آسیب شناسی و ارائه راهکار اقداماتی را انجام دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه به معاونت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی دستور داد تا به مشکلات بیمه و بازنشستگی کارگران ناشنوا رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه ما برای رفع مشکل آن‌ها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد، بازنشستگی زود هنگام برای ناشنوایان را توصیه نکرد، چرا که معتقد است ناشنوایان تا زمانی که می‌توانند باید کار کنند، چون کار نشاط آور است.

شریعتمداری بر وجود یک مترجم آشنا به زبان اشاره تاکید و آن را خواسته به حقی دانست و تصریح کرد: باید در سال ۹۹ کلاس‌های آموزشی لازم برای افراد علاقمند به زبان اشاره که در ادارات بهزیستی مشغول هستند برگزار شود تا با زبان اشاره آشنا شوند. اینکه بهزیستی توانایی شنیدن صدای ناشنوایان را نداشته باشد غیرممکن است و باید تا سال آینده این مشکل حل شود، هر چند ممکن است ما آن زمان دیگر نباشیم، اما امیدواریم این مسأله تا سال آینده حل شود.