به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه در همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک ها که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: پنج کارگروه بانکداری الکترونیک که از شهریور ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده اند، نتایجی مطلوبی را کسب نموده اند.

سید حمید پورمحمدی افزود: کمیته ای که مسئولیت طراحی الگوهای جدید در پیاده سازی بانکداری اسلامی را عهده دار است، با به کارگیری روش های جدید عملکردهای خود را پیگیری می کند.

وی با تاکید بر اینکه کنترل داخلی سیستم بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در همین راستا کمیته ای در وزارت اقتصاد برای تقویت کنترل داخلی سیستم بانکی تشکیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد از تشکیل بانک سرمایه گذاری با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: هم اکنون سه بانک سرمایه گذاری با سرمایه 100 میلیارد تومان و با محوریت بخش خصوصی آماده تشکیل و در دستور کارشورای بورس قرار دارد.

وی افزود: کمیته بانکداری اسلامی توانسته است برمبنای عقد اجاره وجود 8 نوع از صکوک ( روش تامین مالی با حذف ربا) را در دستور کار شورای بورس قراردهد و هم اکنون طراحی این صکوک در حال انجام است تا مبتنی بر عقد صلح اجرا شوند.