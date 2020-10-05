پیمان صاحب جمعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها چیزی که استقلال در این مقطع به آن نیاز نداشت، بر هم نخوردن همین ثبات نسبی بود که به آن رسیده بود. شرایط باشگاه آنقدر بحرانی نبود که دست به تغییرات شتابزده بزنند و باشگاه را عملا بی مدیرعامل کنند.

وی اضافه کرد: سالهاست که ثبات و آرامش در مقاطع پیش فصل از استقلال با بهانه‌های مختلف و در این فصل هم بهانه دیگری برای بر هم خوردن این شرایط به کار گرفته شد. حتی اگر سعادتمند بدترین مدیرعامل هم بود، باید اجازه می دادند این مقطع حساس که باشگاه در حال اخذ مجوز حرفه‌ای است عبور کند، تکلیف بازیکنان جدید مشخص شود، قراردادهای دیاباته و میلیچ قطعی شود و خیلی از کارهای نیمه تمام به پایان برسد و آنگاه دست به تغییرات بزنند. بعید می‌دانم این تغییرات شتابزده به سود تیم باشد.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: باید اتفاق عجیبی رخ دهد تا استقلال بتواند این همه معضلات و مشکلات را پشت سر گذاشته و فصل موفقی را پشت سر گذارد. البته وقتی صحبت از فصل موفق می‌شود، موفقیت از نظر ما قهرمانی است وگرنه دوم و سوم شدن در لیگ نه برای ما راضی کننده است و نه موفقیت به حساب می آید.

صاحب جمعی گفت: تا حالا نگران این بودیم که شاید بازیکنانی که جدید جذب شده‌اند در اندازه استقلال نباشند و از الان باید نگران این باشیم که آیا همین بازیکنان می توانند برای ما بازی کنند یا خیر. یا شرایط بازیکنانی که از قبل تمدید کرده بودند چه می شود.

مدافع پیشین آبی پوشان گفت: از اعضای هیات مدیره استقلال که افرادی باتجربه و خبره هستند انتظار بیشتری داشتم و فکر نمی‌کردم اینگونه احساسی تصمیم گیری کنند. امیدوارم این تصمیم گیری احساسی صدمات جبران ناپذیری بر پیکر این تیم وارد نکنند.