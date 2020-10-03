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۱۲ مهر ۱۳۹۹، ۸:۱۱

معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر:

تولید مودم ۵G در دستور کار قرار گرفت

تولید مودم ۵G در دستور کار قرار گرفت

معاون وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی برای تولید مودم نسل پنجم ارتباطات (۵G) برای ارائه اینترنت ثابت وایرلس (FWA) به کاربران در نقاط بسیار پرتراکم و با اتصالات انبوه خبر داد. 

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: یکی از کارکردهایی که در فناوری ۵G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارائه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارائه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد.

وی گفت: از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت ۵G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارائه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (۴G) وجود ندارد، استفاده کنیم.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات ادامه داد: هم اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری ۵G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم. به این معنی که بخواهیم از ظرفیت ۵G برای ارائه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: از این رو تولید مودم‌های ۵G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت ۵G به کاربران ارائه کنیم.

وی گفت: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارائه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم ۵G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به ۵G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.

کد مطلب 5038014

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    نظرات

    • غلامرضا محمدي IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      2 0
      پاسخ
      توليد مودم من الان چند روز مي خوام مودم بخرم تمام شركتهاي همراه اول و ايرانسل و رايتل و بقيه اصلا موجودي ندارند
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      2 0
      پاسخ
      اصلا 10G بیاد وقتی نمیتونی یه فایل ده و بیست مگابایتی رو اپلود کنی نیم ساعت طول میکشه فایده اومدن این G چیه دقیقا!؟

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