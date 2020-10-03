ترددها از ابتدای مهرماه تا کنون تنها ۵ درصد کاهش داشته است

سرهنگ ایوب شرافتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده تونل شماره یک هستیم اما تردد در سایر محورها مانند محور کرج - چالوس، محور فیروزکوه، محور تهران – شمال، محور قزوین – رشت روان است و مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته مداخلات جوی در محورهای مواصلاتی نداشتیم و وضعیت جوی هم مساعد است.
جانشین پلیس راه ناجا افزود: در آزادراه قزوین – کرج حد فاصل شهید کلانتری تا پل فردیس ترافیک سنگین داریم البته در بیشتر محورهای بین استانی ترافیک از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ ادامه دارد و سپس از ساعت ۱۶ تا ۲۰ مجدد شاهد ترافیک هستیم.
شرافتی با اشاره به آمار تردد در محورهای مواصلاتی اظهار داشت: در هشتم مهر ماه دو درصد کاهش تردد داشتهایم و در نهم مهر ماه تردد ما دقیقاً برابر با مدت مشابه در سال ۹۸ بوده است؛ یعنی تغییری نداشتهایم.
۱۱ درصد کاهش تردد در روز گذشته
وی بیان کرد: در ۱۰ مهرماه ۸ درصد کاهش تردد داشتهایم و در روز گذشته (۱۱ مهرماه) ۱۱ درصد کاهش تردد داشتهایم.
به گفته جانشین پلیس راه ناجا، از اول مهرماه تا پایان روز گذشته در مجموع پنج درصد کاهش تردد نسبت به سال قبل داشتهایم البته با توجه به وضعیت کرونا در کشور، این پنج درصد کاهش اصلاً عدد قابل ملاحظهای نیست.
شرافتی در پایان گفت: در ۱۱ مهر سال ۹۸، ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد بین استانی داشتهایم که در ۱۱ مهر سال ۹۹ یعنی روز گذشته این عدد ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد ثبت شده است.
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