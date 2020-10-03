تجلیل از بازی لوون هفتوان در جشنواره برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، از بازی زنده یاد لوون هفتوان در فیلم کوتاه «برزخ» به کارگردانی و تهیهکنندگی قصیده گلمکانی در جشنواره «راک هارور» برزیل قدردانی شد.
این فیلم، روایت تکتیراندازی عراقی است که پس از شرکت در جنگهای مختلف کشورش به پوچی رسیده، به ایران مهاجرت کرده و شروع به خالکوبی کردن نام افرادی بر بدنش می کند که در جنگها کشته است. آخرین خالکوبی را پسری جنوبی انجام میدهد که تکتیرانداز از او خواستهای دیگر هم دارد …
ایده اولیه «برزخ» از محمدرضا مسعودی و قصیده گلمکانی بوده و فیلمنامه آن را اکتای براهنی نوشته است.
عوامل دیگر «برزخ» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، تدوین: بهرام دهقانی، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، طراح چهرهپردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدیپری، صدابردار: ساسان نخعی، مشاور خالکوبی: افشین اصلانی، عکاس: محمدرضا مسعودی، منشیصحنه: نفیسه ذاکری، دستیار کارگردان: نوید صلاحی، تصحیح رنگ و نور: هوتن حقشناس، جلوههای ویژه: آرش آقابیگ، گروه تصویر: اکبر دهقان، امیرحسین کتبزاده، برهان ابنالدین حمیدی، دستیار تدوین: رضا بقایی، جانشین طراح لباس و صحنه: فروغ شاهسوند، دستیاران صدا: محمود کاشانی، محسن نانکلی، مجریان گریم: سعید سودابی، غزاله مجیدی، بازیگران: لوون هفتوان و میلاد مرادی.
جشنواره «راک هارور» برزیل امسال به دلیل پاندمی کرونا به صورت آنلاین برگزار شد.
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