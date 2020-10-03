به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای به تشریح نتایج نشستهای اخیر هیأتهای این جنبش با گروههای فلسطینی به ویژه جنبش فتح برای پیشبرد وحدت و آشتی ملی پرداخت.
بر اساس این گزارش، این جنبش تاکید کرد که رهبران حماس ضمن استقبال از تفاهمات حاصل شده بین هیأتهای این جنبش و فتح، تاکید میکند که این تفاهمات به منظور بررسی دقیقتر در اختیار تمامی گروههای فلسطینی قرار خواهد گرفت، زیرا گفتگوهای دوجانبه با جنبش فتح جدای از اهمیتی که دارد، به هیچ وجه جایگزین گفتگوهای جامع ملی نخواهد بود، بلکه مقدمهای برای تسهیل این گفتگوها و پیشبرد آن خواهد بود.
جنبش حماس بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با تمامی طرحها و توطئهها علیه ملت فلسطین و حقوق تاریخی این ملت تاکید و اعلام کرد که همراه با دیگر گروهها و جریانهای فلسطینی همچون دژی محکم در برابر تمامی توطئهها علیه ملت و آرمان عادلانه فلسطین ایستاده است.
در بیانیه این جنبش همچنین آمده است: شراکت ملی و تحقق وحدت ملی گزینهای راهبردی و ضروری برای حماس و فتح و دیگر گروهها و جریانهای سیاسی فلسطینی است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و وحدت ملی تنها ضامن برای تحقق خواستهها و اهداف ملت فلسطین اعم از آزادسازی سرزمین، بازگشت آوارگان و پاکسازی سرزمین و مقدسات فلسطین از لوث اشغالگری است.
حماس تاکید کرد که با تمامی قدرت برای تحقق آشتی و وحدت ملی تلاش خواهد کرد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. این جنبش اعلام کرد: رهبران حماس خواستار تسریع در برگزاری جلسات گفتگوهای ملی با مشارکت تمامی طرفها جهت توافق نهایی بر سر نقشه راه ملی به منظور تحقق شراکت و آشتی ملی هستند.
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