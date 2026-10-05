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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

۲۰ پلیس خوزستان به‌دلیل امانت‌داری و صحت‌عمل تجلیل شدند

۲۰ پلیس خوزستان به‌دلیل امانت‌داری و صحت‌عمل تجلیل شدند

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در جشنواره صدرا از ۲۰ نفر از کارکنان انتظامی استان به‌دلیل برخورداری از صحت‌عمل، رشادت و امانت‌داری تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی عصر امروز دوشنبه در حاشیه این مراسم با تبریک هفته انتظامی به کارکنان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: جشنواره صدرا به مناسبت هفته انتظامی برگزار می‌شود.

وی افزود: افراد تجلیل‌شده به نمایندگی از شمار زیادی از کارکنان انتخاب شدند که در مواجهه با مردم، با تکیه بر ایمان، ارزش‌های انسانی و دینی، رشادت، امانت‌داری و صحت‌عمل از خود نشان داده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه این مراسم با هدف قدردانی از تلاش کارکنان و تقویت ارزش‌های دینی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد در جشنواره‌های آینده شمار بیشتری از کارکنان پایبند به ارزش‌های دینی، اسلامی، انقلابی و اخلاقی مورد تقدیر قرار گیرند.

کد مطلب 6968907

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