به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی عصر امروز دوشنبه در حاشیه این مراسم با تبریک هفته انتظامی به کارکنان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: جشنواره صدرا به مناسبت هفته انتظامی برگزار می‌شود.

وی افزود: افراد تجلیل‌شده به نمایندگی از شمار زیادی از کارکنان انتخاب شدند که در مواجهه با مردم، با تکیه بر ایمان، ارزش‌های انسانی و دینی، رشادت، امانت‌داری و صحت‌عمل از خود نشان داده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه این مراسم با هدف قدردانی از تلاش کارکنان و تقویت ارزش‌های دینی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد در جشنواره‌های آینده شمار بیشتری از کارکنان پایبند به ارزش‌های دینی، اسلامی، انقلابی و اخلاقی مورد تقدیر قرار گیرند.