محمدرضا آبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا برنامه ریزی برای تولید ماسک انجام شد و در استان زنجان اتحادیه داروسازان توزیع ماسک به ۱۴۰ داروخانه را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه تنها دراستان زنجان ماسک برای مصارف عمومی هزار تومانی توزیع میشود، اظهار کرد: روزانه ۳۰۰ هزار ماسک عمومی در استان تولید میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: ماسک هزار تومانی فقط در فروشگاههای منتخب و ۲ چادر هلال احمر استان عرضه میشود و در داروخانهها ماسک هزار تومانی عرضه نمیشود.
آبی پور تاکید کرد: ماسک هزار و ۳۰۰ تومانی هم در ۱۴۰ داروخانه استان زنجان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه توزیع ماسک هزار تومانی از هفت مهرماه دراستان زنجان شروع شده است، ابراز داشت: از زمان شروع تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار ماسک هزار تومانی در زنجان توزیع شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: این استان در تولید و تامین ماسک مشکلی ندارد و به استانهای دیگر هم ماسک ارسال میکند.
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