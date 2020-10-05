بهبود شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

به گزارش خبرگزاری مهر، فروغ مولا، در حاشیه ششمین کمیته بررسی علل مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه، شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال را یکی از مهم ترین شاخص های توسعه پایدار کشورها در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: اجرای برنامه کشوری کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از ابتدای سال ۱۳۸۶ توسط دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شده و هدف کلی آن کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه کشوری، تاریخچه مرگ هر کودک از زمان بروز اولین علامت خطر تا زمان فوت مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر برای مداخله در مرگ کودکان شناسایی می شود تا با برنامه ­ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، این عوامل را کنترل یا اثر آنها را کاهش دهد.

مولا، عوارض زایمان زودرس، پنومونی، آسفیکسی زمان تولد، اسهال، مالاریا و آنومالی ­های مادرزادی را از علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان برشمرد و براساس نظر سازمان جهانی بهداشت، خاطرنشان کرد: بسیاری از این موارد با ایمن سازی به موقع، تغذیه مناسب و کافی و مراقبت از کودکان توسط کادر بهداشتی و درمانی ماهر و آموزش دیده قابل پیشگیری است.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به کاهش ۴۷ درصدی مرگ و میر اطفال زیر ۵ سال در ۱۷ سال گذشته در جهان اشاره کرد و گفت: این شاخص جهانی از ۷۷ مورد مرگ کودک در هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال ۲۰۰۰ به ۳۹ مورد در سال ۲۰۱۸ رسیده ­است.

مولا، کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال را یکی از برنامه های ششم توسعه کشور خواند که بر اساس آن باید تا سال ۱۴۰۰ با کاهش سالانه حدود یک نفر در ۱۰۰۰ تولد زنده به شاخص ۱۱,۳ نفر برسیم.

به گفته وی، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در ایران، ۱۳,۲۸ در هر ۱۰۰۰ تولد زنده­ بوده است.

مولا، بهبود شاخص مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را قابل توجه دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون این شاخص از ۱۲,۴ مورد مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد زنده به ۱۰.۸ مورد رسیده است که مداخلات انجام شده با همکاری و مشارکت معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه در این کاهش تاثیر به سزایی داشته است.

وی، برگزاری ۱۱ دوره کارگاه احیای اطفال پیشرفته، آموزش ۲۸۷ نفر از پزشکان عمومی و پرستاران بخش­ های اطفال، برگزاری کلاس ­های آموزشی برای والدین کودکان در مراکز و بیمارستان ها و بازدیدهای نظارتی از بخش های اطفال بیمارستان ها را از جمله اقدامات معاونت درمان برشمرد.

بر اساس این گزارش ششمین کمیته بررسی علل مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه با حضور تمامی اعضا برگزار شد و در این کمیته دو پرونده مطرح شد و با حضور اساتید و اعضای کمیته، علل مرگ، راهکارهای ارتقای فرایندهای ارائه خدمات و پیشگیری از موارد مرگ مشابه کودکان در بیمارستان های تابعه دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر بررسی دقیق کودکانی که با علائمی نظیر تب، اسهال و استفراغ به بخش های اورژانس یا درمانگاه ها مراجعه می کنند و تحت نظر قرار دادن آنها تا اطمینان از رفع یا بهبود علائم تاکید شد و برگزاری کارگاه های آموزشی اورژانس­ های شایع اطفال برای پزشکان عمومی­ ضروری عنوان شد.