اعلام شرایط شرکت در هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب خبر داد و گفت: مجموعه فعالیت‌های فرهنگی ترویجی مرتبط با کتاب‌خوانی که با مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های فعال در میان روستائیان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نامزد شرکت در این جشنواره باشد. در هر برنامه (اعم از اجرا شده یا پیش‌بینی شده) باید اهداف، شیوۀ اجرا، نهادهای مشارکت کننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود.

وی افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده در اثر همه‌گیری ویروس کرونا و فرصت‌های بیشتر مردم برای مأنوس شدن با کتاب و کتاب‌خوانی فعالان فرهنگی و مسئولان محلی در روستاها برنامه‌های تازه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با استفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی طراحی، برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند. از این‌رو، برنامه‌هایی که در روستاها با رویکرد مجازی در این روزهای کرونایی به اجرا گذاشته می‌شود در این دوره اهمیت پیدا می‌کنند و می‌توانند علاوه بر غنی کردن اوقات فراغت در الگوسازی و بهره‌گیری سایر روستاها تأثیرگذار باشد.

دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ادامه داد: با توجه به شرایط موجود بخش ویژه‌ای برای ارائه برنامه‌ها و مجموعه اقدامات روستاها در سال ۱۳۹۹ اضافه شده است و دبیرخانه اجرایی جشنواره در فرایند اجرایی(اعم از محتوایی و شکلی) تغییراتی را به وجود آورده است و تلاش می‌کند برای حفظ سلامتی شهروندان، بخش عمده‌ای از فرایند اجرایی را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

وی اضافه کرد: روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره فرصت دارند تا ۱۰ دیماه نسبت به ارسال آثار و مستندات برنامه‎های خود اقدام کنند.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده و طرح‌های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی و جلب توجه مردم، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، هفتمین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب » را در سطح روستاها و عشایر سراسر کشور با رویکرد مجازی برگزار می‌کند.

هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۹ توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می‌توانند اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها مسـتقر است و یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند.

علاقه‎مندان برای شرکت در این‌جشنواره می‎توانند آثار خود را به «دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» به نشانی تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ به کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ یا به پست الکترونیک bookpromotion.ir@gmail.com ارسال کنند.

همچنین تمام برگه‌های خام و دستورالعمل‌های اجرایی در پایگاه اینترنتی www.bookpromotion.ir قابل دریافت هستند.