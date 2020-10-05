به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه ۴ ساعته با مدیران شرکت‌های استارت آپ ها افزود: همچنین در خصوص شرکت‌های استارت آپی در زمان شیوع کرونا و دورکاری کارکنان آنها حداکثر مساعدت انجام می‌شود و در صورتی که همه کارکنان دور کار باشند، لیست حق بیمه آنها بدون بازرسی پذیرفته می‌شود. ارائه خدمات به شاغلین عرصه کسب و کارهای نوین از اولویتهای این سازمان است. درباره کسب و کارهای نوین شرایط خاصی وجود دارد و باید با بحث و بررسی و کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دغدغه‌های فعالان این حوزه بهترین راهکار را برای خدمت رسانی به فعالان این عرصه انتخاب کنیم.

وی اظهار داشت: ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته داریم که ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هزینه ثابت ماهیانه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: مجموع درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی کمتر از حداقل کسورات سازمان تأمین اجتماعی است که بیشتر نتیجه معافیت‌های بیمه‌ای و بیمه‌های حمایتی است.

سالاری با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های فعال در کسب و کارهای نوین برقراری ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات و مشتری‌های را بر عهده دارند و نقش واسطه و تسهیل‌گری دارند که این قبیل شرکت‌ها با ارائه دهندگان خدمات رابطه کارگری و کارفرمایی ندارند.

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های فعال در کسب و کارهای نوین مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان هستند، گفت: در جایی که رابطه مزد بگیری مستقیم برقرار است و همچنین در مواردی که این شرکت‌ها فعالیتی را بر اساس قراردادهای پیمانکاری انجام می‌دهند، مقررات سازمان تأمین اجتماعی همانند سایر مشاغل لازم‌الاجراست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی استفاده از ظرفیت استارت آپها در زمینه توسعه خدمات این سازمان به ویژه غیرحضوری را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و گفت: با توجه به برنامه‌های در حال اجرا در زمینه توسعه خدمات غیر حضوری، تا حد امکان زمینه سازی لازم برای بهره برداری از خدمات استارت‌آپها انجام می‌شود.

سالاری از اختصاص تعدادی از شعب تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به شرکت‌های استارت‌آپی خبر داد و گفت: در این شعب منتخب افرادی که آشنایی کافی با ماهیت فعالیت این شرکت‌ها دارند عهده دار انجام امور بیمه‌ای شرکت‌ها خواهند شد.

سالاری بر تسهیل خدمت رسانی به شرکت‌های استارت‌آپی تاکید کرد و گفت: کار گروهی با حضور نمایندگان شرکت‌های استارت‌آپی مسائل فی‌مابین را به صورت هفتگی پیگیری خواهند کرد و در فضای مجازی نیز با مجموعه نمایندگان این شرکت‌ها تعامل، مستمر خواهیم داشت.

مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه از فراهم شدن امکان ارائه مفاصا حساب به صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: در ایام شیوع کرونا همکاری حداکثری در زمینه دورکاری و همچنین پرداخت حق بیمه انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه کسب و کارهای مجازی وظیفه ما ارائه خدمات در این حوزه است و باید برای تأمین امنیت کارکنان این حوزه باید اقدام اساسی صورت گیرد.