به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی عصر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری همزمان از ۶۲۵ پروژه آبرسانی به محلات عشایری کشور در محله عشایری بمرود شهرستان زیرکوه که از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: با افتتاح این پروژه ها ۲۱ هزار خانوار عشایری از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها هزار و ۷۱۰ کیلومتر لوله‌کشی و بیش از ۹ میلیون مترمکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است، افزود: تا پایان دولت ۲۰ هزار خانوار عشایری از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند.

خاوازی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها ۴۶ حلقه چاه آب حفر شده است، اظهار کرد: با تقویت زیرساخت‌های ناوگان‌های آبرسانی سطح دسترسی عشایر امروز به ۷۸ درصد رسیده که در گذشته ۵۰ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در شورای عالی عشایر مصوبات بسیار در راستای رونق زندگی عشایری تصویب شده است، گفت: همچنین در قانون تسهیلات حمایت از تولید پایدار در بخش عشایر و روستایی شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی هزینه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۱.۷ درصد جمعیت کشور را قشر عشایر تشکیل داده است، گفت: تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۲ درصد صنایع دستی توسط عشایر کشور انجام می‌شود.