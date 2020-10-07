برگزاری مراسم عزاداری در مکان های سربسته ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا آموزشگاه‌های وابسته به فنی و حرفه‌ای، زبانسرا و آموزشگاه‌های زبان، کلیه مراسم‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، همایش‌ها، فعالیت‌های مساجد و حسینیه‌ها بجز نمازهای انفرادی، نمازهای جمعه، مراکز تفریحی، استخرهای شنا، باشگاه‌های بدن سازی، سینما، تئاتر، باغ موزه‌ها و تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌های پر برخورد، سالن‌های زیبایی به مدت یک هفته تعطیل شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا نیز برگزاری هرگونه نمایشگاه ممنوع و مراکز عرضه پلاسکو، مراکز ترک اعتیاد، تعاونی فرش، چای و قهوه خانه‌ها، شهربازی و بازارهای روز مثل یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه بازارها در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه از جمله مراکز تجمعی هستند که به مدت دو هفته تعطیل اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: انتظار می‌رود برخی از صنوف پس از برداشته شدن محدودیت‌ها به طور داوطلبانه برای تعطیلی تا خارج شدن از وضعیت قرمز اعلام آمادگی و این به عنوان فرهنگی مؤثر در جامعه تسریع پیدا کند و شیوع بیماری کرونا کنترل شود.

وی بیان کرد: ۱۳ هزار مورد از اصناف حساس شامل مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی توسط کارشناسان بهداشت محیط به طور دوره‌ای و متناوب بازرسی می‌شدند و در مجموع ۵۵ هزار مورد از صنوف در حال حاضر در سامانه ثبت نام کردند که پیش از شیوع بیماری کرونا، به طور ماهانه و با شیوع بیماری علی رغم ثابت ماندن تعداد کارشناسان، در سه نوبت و تمامی ایام هفته و حتی روزهای تعطیل با دقت و حساسیت بیشتر تحت نظارت قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به تکمیل فرم خود اظهاری و تعهد به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بر عهده خود صنوف است و خانه اصناف و مجامع امور صنفی نیز باید با نظارت دقیق، سیستم بهداشت و درمان را در امر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کنترل شیوع بیماری کرونا یاری کنند.

وی گفت: امید است، تمامی صنوف به تعهدات خود برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی متعهد باشند، در این صورت لازم نیست دانشگاه علوم پزشکی برای تعطیلی صنوف متخلف اقدام و یا درخواست ممنوعیت فعالیت برخی مراکز را در ستاد استانی مقابله با کرونا مطرح نماید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: نتیجه درخواست ستاد استانی مقابله با کرونا برای تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در بازه زمانی مشخص، با اعلام تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

وی با اشاره به در پیش بودن مراسم اربعین حسینی و برگزاری مراسم‌های عزاداری ضمن اعلام، ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع در مکان‌های سربسته و انجام پذیرایی و توزیع نذورات چای و … با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، از مسئولین هیئت مذهبی استان، درخواست همکاری هرچه بیشتر با سیستم بهداشتی و درمانی، برای کنترل شیوع بیماری کرونا می‌شود.