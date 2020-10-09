تصادف در کمربندی یزد - میبد ۳ کشته بر جا گذاشت

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد خودروی سواری پراید با تریلر در کمربند غربی یزد _ میبد سبب کشته شدن سه نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۱ امروز (جمعه) رخ داد و سه سرنشین پراید در صحنه حادثه قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان باختند.

دهقان عنوان کرد: سه دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان‌های امام جعفر صادق (ع) میبد و شهید رهنمون یزد انتقال دادند.

رئیس اورژانس یزد یادآور شد: علت حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.