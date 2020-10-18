ماجرای رهاسازی دام های زنده در فرودگاه امام(ره) چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، رهاسازی دام‌های زنده در محوطه فرودگاه بین المللی جنوب تهران در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد جو نارضایتی مردم و مخاطبان رسانه‌ها از این اقدا م شده است؛ حال آنکه این اتفاق، صرفاً یک سانحه بوده و تعمدی در کار نبوده است.

ماجرا از این قرار است که یک فروند هواپیمای باری ۷۴۷ متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که با محموله دام زنده از کشور ترکیه عازم یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلیل نقص فنی در قسمت موتور، مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

ایران ایر در پی این اتفاق، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از فرود اضطراری هواپیما و به دلیل عدم وجود هواپیمای جایگزین، با تلاش پرسنل معاونت مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و با وجود مشکلات ناشی از تحریم و همچنین تقارن این اتفاق با تعطیلات آخر ماه صفر، در کمتر از سه روز و به‌صورت شبانه‌روزی، موتور هواپیمای سانحه دیده از فرودگاه امام خمینی (ره) به فرودگاه مهرآباد منتقل شد و در واحد مهندسی و تعمیرات، مورد بازبینی قرار گرفت.

این در حالی است که این کار که حداقل ۱۲ روز کاری زمان می‌برد اما با روحیه‌ای جهادی، در کمتر از ۳ روز پایان پذیرفت.

هما می‌افزاید: تلاش بی‌نظیر مهندسان و تکنسین‌های مهندسی و تعمیرات، در کنار کارکنان زحمتکش هما در فرودگاه امام خمینی (ره)، خدمات فرودگاهی و حراست، بار دیگر غیرت ایرانی اسلامی همراه با همکاری، یک‌دلی، تعصب، ایمان، تعهد و تخصص را به منصه ظهور گذاشت تا بار دیگر "ما می‌توانیم" را به جهانیان به اثبات برساند.

گفته می‌شود به دلیل زمان بر بودن تعویض موتور هواپیمای ۷۴۷ و نیز با توجه به اینکه در مدت مذکور، امکان نگهداری محموله آن در هواپیما وجود نداشته و سبب اتلاف بار می شده، لذا دام‌های زنده محموله این هواپیما در محوطه فرودگاه رهاسازی شدند.