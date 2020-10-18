گاوهای بومی اصفهان منقرض شد/خطر در کمین بز و گوسفند بومی

محسن دادار در گفت و گو با خبرنگار مهر علت منقرض شدن مهمترین گاو بومی منطقه مرکزی کشور را سوءمدیریت دانست و اظهار داشت: گاو بومی گلپایگانی به عنوان مهمترین گاو بومی منطقه مرکزی کشور منقرض شده است و دلیل مهم آن را می‌توان عدم داشتن سیاست و برنامه صحیح وزارت جهاد کشاورزی دانست.

وی افزود: تا دهه ۷۰ سه ایستگاه پشتیبانی گاو گلپایگانی در شهرهای اصفهان، گلپایگان و دلیجان با بیش از یک هزار رأس گاو گلپایگانی وجود داشت که توسط معاونت امور دام و مؤسسه تحقیقات علوم دامی حفظ و نگهداری می‌شد اما به علت بی توجهی و کمبود اعتبار تمام دام‌ها به کشتارگاه ارسال و ذبح شدند.

مجری طرح پایش جمعیت گاو گلپایگانی در سال گذشته با اشاره به اینکه در روستاهای استان اصفهان و مرکزی نیز بیش از سه هزار رأس گاو بومی نگهداری می‌شد، تصریح کرد: به علت سیاست غلط معاونت امور دام، دامداران به تلقیح مصنوعی گاو ایرانی با نژاد «هلشتاین» و «براون» سوئیس تشویق شدند و تمام گاوها با آمیخته گری کنترل نشده از بین رفتند.

وی افزود: این در حالی است که در کشورهای دیگر برای حفظ نژادهای بومی خود، با همکاری دامداران در ارتباط با آمیخته گری کنترل شده اقدام می‌شود تا به حفظ دام‌های بومی کنند اما در کشور ما نه تنها با دامداران و ایستگاه‌های نگهداری کمکی، همکاری نشده است بلکه با تلقیح مصنوعی کورکورانه تمامی گاوهای بومی از بین رفته اند.

بز و گوسفند بومی اصفهان در معرض انقراض

دادار نسبت به انقراض گوسفند و بز بومی در استان اصفهان هم هشدار داد و گفت: دام گلپایگانی منقرض شده است اما این درس عبرتی برای ما نشده و اقدام مشابه درباره گوسفند و بز نیز در حال اجراست به نوعی که در کمتر از ۱۰ سال دیگر بز و گوسفند بومی هم منقرض می‌شوند.

وی بیان داشت: چنانچه شعار افزایش تولید دام‌های بومی محقق نشده و تلقیح مصنوعی با نژاد خارجی بدون برنامه و کنترل نشده انجام شود نژاد بومی گوسفند و بز اصفهان نیز در آینده نزدیک منقرض خواهد شد.