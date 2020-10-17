سرهنگ نادر مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ مهر تا پایان هفته جاری اول آبان در استان تهران به قوت خود باقی است.

وی افزود: در خصوص برگزاری کلاس‌ها در مدارس, دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تاکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است.

رئیس پلیس اماکن تهران گفت: ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها و فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها، باغ وحش و شهربازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی همچنین ادامه دارد.