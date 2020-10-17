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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

رئیس پلیس اماکن تهران خبر داد؛

محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ادامه دارد

محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ادامه دارد

رئیس پلیس اماکن تهران گفت: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ مهر تا پایان هفته جاری اول آبان در استان تهران به قوت خود باقی است.

سرهنگ نادر مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ مهر تا پایان هفته جاری اول آبان در استان تهران به قوت خود باقی است.

وی افزود: در خصوص برگزاری کلاس‌ها در مدارس, دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تاکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است.

رئیس پلیس اماکن تهران گفت: ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها و فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها، باغ وحش و شهربازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی همچنین ادامه دارد.

کد مطلب 5049725

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