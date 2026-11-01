تردد پنج میلیون و ۱۰۶ هزار مسافر از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، پنج میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۳۹ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) تردد داشته‌اند.

وی با اشاره به تفکیک آمار مسافران ایرانی و خارجی افزود: از مجموع این تعداد، چهار میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۸۴ نفر ایرانی و ۹۶۷ هزار و ۳۵۵ نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به جایگاه پایانه مرزی شهید سلیمانی در جابه‌جایی زائران عتبات عالیات و مسافران بین ایران و عراق، این پایانه را یکی از گذرگاه‌های مهم زمینی کشور در ترددهای بین‌المللی دانست.