  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

تردد پنج میلیون و ۱۰۶ هزار مسافر از مرز مهران

تردد پنج میلیون و ۱۰۶ هزار مسافر از مرز مهران

ایلام- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از تردد پنج میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۳۹ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی شهید سلیمانی در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، پنج میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۳۹ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) تردد داشته‌اند.

وی با اشاره به تفکیک آمار مسافران ایرانی و خارجی افزود: از مجموع این تعداد، چهار میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۸۴ نفر ایرانی و ۹۶۷ هزار و ۳۵۵ نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به جایگاه پایانه مرزی شهید سلیمانی در جابه‌جایی زائران عتبات عالیات و مسافران بین ایران و عراق، این پایانه را یکی از گذرگاه‌های مهم زمینی کشور در ترددهای بین‌المللی دانست.

کد مطلب 6996061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها