وجود «تنش آبی» در آستارا/بیمارستان شهید بهشتی پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در محیط اقتصادی مانند گمرک که احتمال فساد در آن وجود دارد باید به معیشت کارکنان به اندازه کافی رسیدگی شود تا راه هرگونه فسادی بسته باشد، اظهار کرد: اخیراً در گمرک آستارا اقدامات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا احتمال جعل در آن از بین برود.

وی با بیان اینکه در بخش سخت افزاری گمرک آستارا نیز باید دستگاه X-ray داشته باشیم، افزود: زیبنده نیست که محموله‌ای از کشورمان عبور کند و در کشور دیگری کشف شود و از همین موضوع برای تبلیغات منفی علیه ایران استفاده شود.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود تنش آبی در این شهرستان، تصریح کرد: آب‌های زیرزمینی این شهرستان برای شرب مناسب نیست و تصفیه خانه آستارا جوابگوی نیازها نمی‌باشد لذا برای رفع نیازهای خود باید رودخانه چلاوند را به صورت «بی اُ تی» به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی به عدم پیشرفت فیزیکی نامناسب سد ملاهادی آستارا اشاره و بیان کرد: این سد عمدتاً در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و برای تأمین آب شرب سهم کمی دارد اما در حال حاضر از برنامه خود عقب بوده و آب منطقه‌ای و در حال پیگیری برای جذب اعتبارات بیشتر و سرعت بخشیدن به روند تکمیل آن هستیم.

مرحبا با بیان اینکه طرح قیر رایگان مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده و نیازمند اصلاحات است، گفت: خطوط مواصلاتی بسیاری از روستاها دچار مشکل است و بسیاری از آنها ۱۲ سال پیش آسفالت شده که هم اکنون از بین رفته است و وقتی مبدا و مقصد مصرف این قیر مشخص شده دیگر نباید نگران فساد برای آن باشیم اما تشدید نظارت‌ها در این مورد ضرورت دارد.

وی بر ضرورت وجود اقدامات متقابل در روابط دیپلماتیک و ارائه تسهیلات به مردم میان کشور ما و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و افزود: در گذشته ویزایی برای تردد مرزنشینان وجود داشت که هم اکنون لغو شده و در صدد هستیم که از طریق رایزنی با مقامات جمهوری آذربایجان امکان تردد ایرانی‌ها به این کشور را تسهیل کنیم زیرا این کار زمینه‌ساز ایجاد رونق تجاری و اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سودآور بودن راه‌آهن قزوین-رشت-انزلی را منوط به اتصال آن به آستارا دانست و تصریح کرد: در حال حاضر قرارگاه سازندگی خاتم در این مکان مستمر شده و در حال زیرسازی است اما سرعت پروژه در منطقه کند است و در بارانداز نیز سطح انتظارات ما برآورده نشده و دولت آذربایجان باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

وی با بیان اینکه معماری بیمارستان شهید بهشتی آستارا دچار مشکل بوده و در حد استاندارد نیست، گفت: تخت‌های ICU این بیمارستان شش عدد است که پاسخگوی نیازها نیست و بیماران برای دیالیز باید به بیمارستان قدیمی مراجعه کنند و امکانات و تجهیزات درمانی نیز در داخل بیمارستان وجود ندارد و مردم مجبور هستند که از بیرون تهیه کنند لذا باید به وضعیت آن رسیدگی شود.