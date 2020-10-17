پخش «با تو حالم خوبه» ویژه شهادت امام رضا (ع) در رادیو جوان

مجتبی حسنی تهیه‌کننده برنامه رادیویی «با تو حالم خوبه» درباره این برنامه که به نوعی نائب الزیاره مردم در شرایط کرونایی در حرم مطهر امام رضا(ع) شد در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو جوان علاوه بر پوشش برنامه‌های عزاداری، تلاش کرد تا طرحی نو دراندازد و در حرم امام رضا (ع) هیأتی رادیویی برپا کند که جاماندگان بتوانند از آن بهره بگیرند.

وی ادامه داد: «با تو حالم خوبه» در حقیقت به مناسبت چهارشنبه‌های امام رضایی طراحی شده است که در سال ۹۹ هر هفته روزهای چهارشنبه به صورت زنده از صحن انقلاب حرم امام رضا (ع) روی آنتن می‌رود. این برنامه همچنین به مناسبت اربعین حسینی در ۲ نوبت و به صورت ویژه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۶ و ۱۷ مهر روی آنتن رفت در ۴ روز پایانی ماه صفر نیز که روز آخر آن مصادف با شهادت امام رضا (ع) است، تدارک ویژه‌ای برای مخاطبان خود دیده است. از روز چهارشنبه ۲۳ مهر تا روز شنبه ۲۶ هر شب از ساعت ۲۰ از استودیوی مستقر در پشت‌بام صحن انقلاب حرم رضوی به صورت زنده پخش داشتیم.

تهیه‌کننده «با تو حالم خوبه» با اشاره به این‌که حامد عسگری شاعر و مجری تلویزیون یکی از مهمانان در روز شهادت است، اظهار کرد: «با تو حالم خوبه» روز شنبه ۲۶ مهر مصادف با شهادت امام رضا (ع) در ۲ نوبت ساعت ۱۰ تا ظهر و ساعت ۲۰ تا ۲۱ روی آنتن می‌رود.

وی ادامه ‌داد: در برنامه گذشته و در شب رحلت پیامبر (ص) گروه هنری «ریسمونا» که با کمک ن، تصویرهای زیبا و آثار هنری مختلفی را خلق کرده‌اند مهمان رادیوجوان بودند که همزمان با تصویر سازی حرم امام رضا (ع)، دنبال کنندگان رادیوجوان به صورت لایو در صفحه اینستاگرام شبکه، شاهد این ویدیوی زیبا بودند.

حسنی در پایان پیرامون بخش‌های مختلف برنامه بیان می‌کند: ارتباط با زوّار جوان در صحن‌های مختلف آستان قدس، دعوت از افراد چهره‌ها و سلبریتی‌ها در برنامه، بهره‌مندی از حضور مداحان در مناسبت‌های مختلف، گفتگو با خادمان جوان که به سبب این شغل، اتفاق خوبی در زندگی‌شان رخ داده است و … بخش‌های مختلف این برنامه رادیویی است.

برنامه «با تو حالم خوبه» به تهیه‌کنندگی مجتبی حسنی و سیروس رجبی روزهای چهارشنبه ساعت ۲۰ با اجرای مجید عسگری، حسن خلقت دوست و گزارشگری صادق علیخانی روی آنتن رادیو جوان می‌رود.