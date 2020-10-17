سه پروژه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی افتتاح می شود

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش و با در نظر گرفتن وضعیت سلامت جامعه برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی به همین مناسبت در سطح استان برگزار می‌شوند که رعایت پروتکل‌های بهداشتی از شروط اساسی این برنامه‌ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: سه پروژه ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان‌های سروآباد و شهر حسن آباد یاسوکند از توابع شهرستان بیجار افتتاح خواهند شد.

وی این پروژه‌ها را شامل زمین‌های چمن مصنوعی و سالن ورزش‌های زورخانه‌ای برشمرد و اظهار کرد: اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه‌ها مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد ریال است که محل تأمین آنها از منابع استانی و ملی می‌باشد و مجموعه زیربنای این سه پروژه به دو هزار مترمربع خواهد رسید.

جولایی عنوان کرد: احداث سالن ورزش‌های زوخانه ای شهر حسن آباد یاسوکند از توابع شهرستان بیجار با ۹ میلیارد ریال اعتبار و ۴۵۰ مترمربع زیربنا و زمین چمن مصنوعی روستاهای هزار خانی و بیساران در شهرستان سروآباد هرکدام با ۸۰۰ مترمربع زیربنا و هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اعتبار برای هرکدام به علاوه کمک‌های بنیاد علوی این شهرستان پروژه‌هایی هستند که همزمان با برنامه‌های گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش امسال افتتاح و به بهره برداری می‌رسند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: چنانچه وضعیت سلامت اجتماعی از لحاظ شیوع ویروس کرونا مناسب باشد ویژه برنامه‌های مختلفی همچون برگزاری مسابقات و همایش‌های ورزشی، تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور استان، غبارروبی از مزار شهدای معظم انقلاب اسلامی، تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار، تجلیل از فعالین حوزه ورزش و چندین برنامه دیگر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اجرا خواهد شد.

۲۶ مهر تا دوم آبان ماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است و هر ساله برنامه‌های مختلف ورزشی و فرهنگی متنوعی در گرامیداشت این ایام از سوی اداره کل ورزش و جوانان کردستان و ادارات شهرستان‌های تابعه استان برگزار می‌شود.