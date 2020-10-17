امام رضا(ع) زندگی مردم را متوجه معنویات ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی فقیه اسفندیاری مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در برنامه سوفیا رادیو گفت‌وگو با اشاره به قاعده‌ای در مبانی حکمی اظهار کرد: انسان دارای ساحت‌های مختلف وجودی است و به تعبیر حکمت صدرایی، مراتب ادراکی انسان مطابق با مراتب کلی در عالم هستی رقم می‌خورد.

وی افزود: بر اساس اصول حکمی، ارزشمندی انسان به ادراکات اوست و ادراکِ عقلی بالاترین مرتبه را به خود اختصاص می‌دهد و مِدرکات انسان در این حوزه، همان بحث مبدأ و معاد است.

حجت‌الاسلام اسفندیاری ادامه داد: همان گونه که در حسن و قبح ذاتی و عقلی مطلبی به نقل از امیرالمومنین (ع) نقل شده، انسان در صورت نبود رسولان، خوبیِ خوبی‌ها و بدیِ بدی‌ها را در خود دفع می‌کرد.

وی افزود: حضرت رضا (ع) به سان همه انبیا و اولیا و اجداد طاهرین خود، نقطه مرکزی را در حوزه حصولِ معرفت متمرکز کردند؛ پس یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های امام (ع)، ادامه رسالت انبیا است و باید عقل را متوجه مبدأ و معاد معطوف نماید.

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چه غباری بر عقل بشر نشسته است که باید مجدداً به سمت مبدأ و معاد معطوف گردد، خاطرنشان کرد: انسان گرفتار غبار غفلت است و اساس دین به این مهم اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه امام رضا (ع) نقطه آغازینِ توجه مردم را به اصل زندگی معطوف می‌نمایند، اظهار کرد: زندگی انسان فقط ظاهری نیست؛ پس باید حیات انسان را عقول ببینیم و حیات ظاهری تنها بخشی از این معقولات است.

سبک زندگی تحت تأثیر زمان و مکان است

همچنین در ادامه برنامه غلامرضا جلالی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام اینکه سبک‌های زندگی گونه‌ها و کاربردهای مختلفی دارند، اظهار کرد: به قول کانت، سبک‌ها تحت تأثیر زمان و مکان بوده و متغیر می‌باشند.

وی اضافه کرد: همه امور زندگی انسان شامل ابعاد فکری، هنری و بحث‌های مادی نظیر پوشاک و خوراک و امور اقتصادی ذیل امور زندگی انسان جای می‌گیرد. جلالی افزود: تنوع سبک‌های زندگی به ضرورت‌ها و دلبستگی‌های انسان باز می‌گردد و تجربیات یک قومیت را نیز در پشت خود دارد و لذا تنوع سبکی زندگی شکل پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه میان سبک‌های زندگی و عینیت زندگی و زندگی طبیعی انسان رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد، گفت: آیا صرفاً بنا بر ترجمه آثار یونانی‌ها یا هندوها، به تنهایی می‌توانست سبک زندگی را به حدی تغییر دهد که اسلام را نیز تحت الشعاع خود قرار بدهد؟

جلالی اضافه کرد: دوره تفکیک اسلامی زمانی بود که دین پدید آمده و دیدگاه‌های خود را به ملت‌ها انتقال داده است و مردم ضمن تأمل در دین، آن‌هایی که با اسلام در ارتباط بودند، در آموزه‌های آن تأمل می‌کردند.

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآوری کرد: از قرن سوم و گستره اسلام با ورود نهضت ترجمه، شاهد چالش‌هایی با تفکرات اسلامی و اندیشه‌های پیشین سرزمین‌ها بودیم و لذا در مقام دفاع از دیدگاه‌های خود سعی داشتند اشکالاتی بر اسلام وارد آورند.