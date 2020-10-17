عاملان شهادت مرزبان هرمزگانی در اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهکی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی درگیری روز گذشته مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با قاچاقچیان کالا که منجر به شهادت ستوان یکم «اصغر سالارپور» از مرزبانان این فرماندهی شد، موضوع دستگیری عاملان شهادت این شهید والامقام به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفت.

این مقام مسئول در مرزبانی هرمزگان تصریح کرد: با هوشیاری مرزبانان پس از شهادت شهید سالارپور، قاتل و همدست وی شناسایی و با توجه به متواری شدن و تغییر پی در پی محل اختفای متهمان، با انجام کار گسترده اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و تاکتیکی، سرانجام در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه مسیر فرار متهم در شهرضا استان اصفهان شناسایی شد.

دهکی تصریح کرد: اکیپی از مأموران انتظامی استان اصفهان و نیز ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با هماهنگی مقام قضائی جهت دستگیری به مسیر مورد نظر اعزام و با انجام مراقبت‌های لازم سرانجام در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان در ورودی شهرستان شهرضا استان اصفهان دستگیر و یکدستگاه خودروی سواری پژو متعلق به آنان توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان اظهار کرد: متهمان در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف و در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قضائی به استان هرمزگان در حال انتقال هستند.