به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی‌مهر نویسنده، مترجم، مدرس و کارگردان با سابقه تئاتر که آخرین بار حدود ۱۰ سال پیش نمایش «بوف کور» را با حضور بازیگران جوان تئاتر در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد، بار دیگر با کارگردانی اثری جدید به صحنه می‌آید.

وی قصد دارد در تجربه جدید خود در عرصه کارگردانی نمایش «مرگ دانتون» را در زمستان سال جاری در مجموعه تئاتر شهر اجرا کند.

حسینی‌مهر درباره این اجرا به خبرنگار مهر گفت: بعد از نزدیک به ۱۰ سال خانه‌نشینی تحمیلی قصد دارم «مرگ دانتون» گئورگ بوشنر را با همراهی جوان‌های با استعدادی که طی یک فراخوان و از نقاط مختلف کشور به گروه «تئاتر ۶» ملحق شدند، به صحنه ببرم.

وی درباره زمان و مکان اجرای «مرگ دانتون» افزود: قرار است اجرای این نمایش از ۲۵ بهمن سال جاری در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر آغاز شود.

این هنرمند با سابقه تئاتر یادآور شد: هنوز هیچ اطلاعی از میزان حمایت مالی اداره‌کل هنرهای نمایشی از این نمایش ندارم ولی هم مدیرکل هنرهای نمایشی و هم رئیس مجموعه تئاتر شهر نهایت همراهی را با ما داشتند و با آغوش باز پذیرای‌مان بودند. امیدوارم این حمایت بیشتر و جدی‌تر شود.

حسینی‌مهر در ادامه سخنان خود متذکر شد: امیدوارم این بار شرایط به مانند ۲ سال پیش که از اجرای «مرگ دانتون» منصرف شدم، پیش نرود. «مرگ دانتون» با ۲۰ بازیگر و ساخت و ساز دکور سنگین هزینه‌بر است ولی به هیچ وجه مایل نیستم کار صحنه‌ای‌ام را با نمایش‌های تک یا ۲ بازیگر ادامه دهم. به غیر از اجراهایی که با حمایت کامل تولید و اجرا می‌شوند، اکثر تئاترها به سمت تک یا ۲ بازیگر داشتن رفته‌اند. گویا این روند روال شده است.

سرپرست گروه «تئاتر ۶» تصریح کرد: سیاستگذار فرهنگی باید فکری برای وضعیت بودجه تئاتر داشته باشد زیرا اگر در این زمینه فکری نشود تئاتر از بالندگی خود فاصله می‌گیرد. به همین دلیل نمایشنامه فاخر «مرگ دانتون» را برای اجرا انتخاب کردم که در تئاتر اروپا هم به سختی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: من ثابت کرده‌ام که در تئاتر نیازی به چهره‌ها نیست و جوان‌های با استعداد سرمایه‌های آینده تئاتر ایران هستند. همچنین با رویکردی مدرن به سراغ این اثر رفتم.

حسینی‌مهر در پایان درباره موضوع «مرگ دانتون» توضیح داد: این اثر اولین نمایشنامه بوشنر است و روایتگر داستان زنان و مردان وطن‌پرستی است که در زمان انقلاب فرانسه ظهور کردند و به قدرت رسیدند. متأسفانه این افراد بر سر تصاحب قدرت با هم به توافق نرسیدند و همدیگر را از بین بردند.