تامین ۶۰ درصد بازار دارویی کشور از طریق تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل اظهار کرد: از اسفند ۱۴۰۴ و با آغاز جنگ رمضان، شرایط تأمین دارو پیچیده‌تر شد و همزمانی جنگ هوایی با محاصره و فشارهای اقتصادی، چالش‌های بیشتری را برای نظام سلامت به همراه داشت.

وی افزود: در این شرایط، یکی از مسائل اصلی، نحوه تخصیص منابع محدود میان داروهای وارداتی گران‌قیمت و داروهای تولید داخل بود. از این رو، سازمان غذا و دارو با هدف حفظ دسترسی مردم به داروهای ضروری، استفاده از ظرفیت تولید داخلی و جایگزین‌های ایرانی را در اولویت قرار داد.

عبداللهی‌اصل با اشاره به هزینه بالای برخی داروهای تخصصی وارداتی گفت: در مواردی، هزینه این داروها به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد که تأمین آن برای بیمار و حتی نظام بیمه‌ای دشوار است؛ بنابراین، استفاده از داروهای ایرانی دارای کیفیت و اثربخشی مناسب می‌تواند به کاهش فشار مالی و استمرار درمان بیماران کمک کند.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو با اشاره به سهم تولید داخل در بازار دارویی کشور اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد بازار دارویی کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و این ظرفیت در شرایط محدودیت منابع و اختلال در مسیرهای وارداتی، نقش مهمی در تداوم دسترسی بیماران به دارو دارد.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخل به معنای نادیده گرفتن کیفیت و اثربخشی داروها نیست؛ بلکه انتخاب و جایگزینی فرآورده‌های دارویی باید بر اساس الزامات کیفی، اثربخشی و ملاحظات درمانی انجام شود تا سلامت بیماران حفظ شود.

عبداللهی‌اصل افزود: استمرار دسترسی بیماران به داروهای ضروری در شرایط دشوار، به همکاری همه بخش‌های زنجیره تأمین، از تولیدکنندگان و پزشکان تا بیمه‌ها و بیماران نیاز دارد و استفاده منطقی از منابع دارویی می‌تواند به مدیریت بهتر تأمین و حفظ دسترسی بیماران کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان صنعت داروسازی داخلی، همراه با نظارت بر کیفیت و اثربخشی فرآورده‌ها، از راهکارهای مهم برای حفظ پایداری تأمین دارو و حمایت از بیماران در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تأمین است.