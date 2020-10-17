به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت غلامعباس توسلی، استاد برجسته جامعه شناسی، پروفسور فرامرز رفیع پور عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار جامعه شناسی کشور پیام تسلیت داد. متن پیام به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

خبر فوت جناب آقای دکتر غلامعباس توسلی استاد کامل جامعه شناسی و همکار و همزبان عزیزمان بسیار باعث تاسف و تاثر شد. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، به جامعه علمی ایران، بالاخص دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی تسلیت می گویم و از خالق متعال می خواهم که او را قرین رحمت خود فرماید.

راهی است که بجز رفتن آن راه نباشد.

و ما نیز بزودی به او خواهیم پیوست.

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را.

فرامرز رفیع پور