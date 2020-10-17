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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۸

پیام تسلیت پروفسور رفیع‌پور به مناسبت درگذشت غلامعباس توسلی

پیام تسلیت پروفسور رفیع‌پور به مناسبت درگذشت غلامعباس توسلی

در پی درگذشت غلامعباس توسلی، استاد برجسته جامعه شناسی، پروفسور فرامرز رفیع پور عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار جامعه شناسی کشور پیام تسلیت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت غلامعباس توسلی، استاد برجسته جامعه شناسی، پروفسور فرامرز رفیع پور عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار جامعه شناسی کشور پیام تسلیت داد. متن پیام به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

خبر فوت جناب آقای دکتر غلامعباس توسلی استاد کامل جامعه شناسی و همکار و همزبان عزیزمان بسیار باعث تاسف و تاثر شد. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، به جامعه علمی ایران، بالاخص دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی تسلیت می گویم و از خالق متعال می خواهم که او را قرین رحمت خود فرماید.

راهی است که بجز رفتن آن راه نباشد. 

و ما نیز بزودی به او خواهیم پیوست.

در بزم دور  یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را.

فرامرز رفیع پور

کد مطلب 5049891

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