به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مسعود عالی در مراسم عزاداری ظهر روز شهادت امام رضا (ع) که در عرصه میدان شهدا برگزار شد، گفت: یکی از امتحاناتی که خداوند متعال از شیعیان در زمان امامت امام (ع) و همچنین امام جواد (ع) گرفت، امتحان امامت و ولایت مداری بود که حاصل معرفت و فعالیت ایشان در زمان امامت خود بود.

کارشناس دینی با اشاره به اینکه زمانیکه امام جواد (ع) در سن هشت سالگی بعنوان امام شیعیان معرفی شد، کسی به ایشان اعتراض نکرد، دلیل آن هم بالا رفتن سطح معرفت و شناخت شیعیان بود، بیان کرد: لقب «رضا» که به امام رضا (ع) داده شده است، به معنای تسلیم خدا بودن و راضی بودن به حکم خدا است، برخی افراد که مسلمان هستند، اگر بلایی بر سر آن‌ها بیاید متاسفانه با خدا درگیر می‌شوند و راضی به حکم و بلا نمی‌شوند.

وی، افزود: از دیگر معانی لقب رضا این است که هرکس می‌خواهد به مقام رضا برسد، باید امام رضا (ع) دست او را بگیرد. گاهی ممکن است که خداوند متعال به سبب درک شرایط بنده خواسته وی را برآورده نمی‌کند، باید دانست که این مسئله گاهی به سود بنده است. گاهی بلاهایی که بر سر بنده می‌آید به دلیل این است که خودش مقصر است و به واسطه اعمالی است که خودش انجام داده است. لذا باید دانست که اگر خداوند در این دنیا بلایی را از جمله مرگ، مرض و فقر را به بنده نازل می‌کند، به این دلیل است که بنده در آخرت دیگر عذاب نشود.

حجت‌الاسلام عالی، اظهار کرد: در این دنیا هیچ مصیبت و بلایی اتفاقی نیست، بزرگان و عرفان اگر از دلیل نزول بلا به خود بی‌اطلاع بودند و دلیل آن را نمی‌دانستند، استغفار می‌کردند.

این کارشناس دینی در ادامه اظهار کرد: لقب دیگر امام رضا علیه السلام، رئوف است. رئوف به این معنا است که مهربانی امام به حدی است که حتی راضی نیست دردی به بندگان و مردم حاکم شود. البته رأفت امام رضا (ع) دو نوع است، رأفت عمومی که حتی شامل مأمون می‌شود، رأفت خصوصی که شامل خواص می‌شود.

وی، افزود: بهتر است سعی شود که هر روز به سه امام معصوم سلام داده شود، به امام رضا (ع) که ایرانیان زیر سایه ایشان بوده و مدیون ایشان هستند، به امام زمان (عج) که امام حی شیعیان است و به امام حسین (ع) که اصل دین را مدیون ایشان هستیم.

حجت‌الاسلام عالی، گفت: بهتر است پس از اقامه نماز به سمت قبله به امام زمان (عج) و امام حسین (ع) سلام داد و سپس به امام رضا (ع) و به سمت شرق به ایشان سلام داد.

در ادامه این مراسم مهدی اکبری و محمد حسین پویانفر، مداح اهل بیت به مدیحه سرایی و مداحی پرداختند.