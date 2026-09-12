نوذری: سفر روسیه باید خروجی اقتصادی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که پس از بازگشت هیئت اقتصادی استان از روسیه برگزار شد، اظهار کرد: قزوین از ظرفیت لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی کشورهای مختلف برخوردار است و روسیه با توجه به ابعاد اقتصادی و حجم تجارت خود می‌تواند یکی از مقاصد مهم تجاری استان باشد.

وی افزود: طبق گزارش ارائه‌شده، حجم واردات روسیه حدود ۲۹۰ میلیارد دلار است، در حالی که سهم ایران از این بازار کمتر از یک درصد است؛ این فاصله نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش سهم ایران در تجارت با روسیه وجود دارد و قزوین نیز باید سهم خود را از این بازار به دست آورد.

صادرات قزوین در برابر غلات روسیه

استاندار قزوین با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در سفر به روسیه گفت: در نشست‌های مختلف، زمینه‌های همکاری اقتصادی بررسی و جمع‌بندی‌های لازم انجام شد و محصولات کشاورزی و کاشی و سرامیک از جمله ظرفیت‌های صادراتی قزوین هستند.

نوذری ادامه داد: در مقابل، تأمین غلات مورد نیاز استان نیز می‌تواند در چارچوب این مبادلات دنبال شود و پیگیری تأمین غلات از روسیه از جمله موضوعاتی است که پس از این سفر در استان دنبال خواهد شد و باید برای آن سازوکار اجرایی مشخصی تعریف شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی ناشی از تحریم‌ها بیان کرد: برای گسترش مبادلات تجاری می‌توان از شیوه‌هایی مانند تهاتر استفاده کرد؛ به این معنا که بخشی از صادرات استان در مقابل تأمین کالاهای مورد نیاز قرار گیرد.

استاندار قزوین تأکید کرد: در این مسیر بخش خصوصی باید وارد عمل شود و دولت نیز با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه شکل‌گیری این مبادلات را فراهم کند.

نگاه متفاوت روس‌ها به ایران

نوذری همچنین با اشاره به فضای حاکم بر دیدارهای خود در روسیه اظهار کرد: در نشست‌های مختلفی که در روسیه داشتم، هر زمان موضوع ایران مطرح می‌شد، نگاه‌ها متفاوت و همراه با احترام بود.

وی افزود: مردم روسیه معتقدند ایران تنها کشوری است که توانسته در برابر آمریکا ایستادگی کند و این نگاه نشان‌دهنده تصویری است که از جایگاه و قدرت ایران در میان بخشی از جامعه روسیه وجود دارد.

استاندار قزوین ادامه داد: در گفت‌وگو با استاندار منطقه نیز به این موضوع اشاره کردم که ایران در شرایطی که با چندین کشور درگیر بوده، همچنان توانسته جایگاه خود را حفظ کند و به عنوان کشوری قدرتمند در برابر آمریکا شناخته شود.

نوذری تأکید کرد: در کنار این نگاه سیاسی، آنچه برای ما اهمیت دارد استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی و پیگیری منافع استان قزوین در تعامل با روسیه است.

مدیران قزوین باید برای مسائل استان برنامه داشته باشند

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: این رویکرد بخشی از مدل جدید حکمرانی است و به نظر من مدل بسیار خوبی محسوب می‌شود.

وی افزود: تجربه جنگ‌های گذشته نیز نشان داده است که واگذاری اختیار به استان‌ها می‌تواند مؤثر باشد تا هر استان متناسب با ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و توان مدیران خود برای حل مسائل برنامه‌ریزی و اقدام کند.

نوذری خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: مدیران کل و فرمانداران باید برای مسائل استان برنامه داشته باشند و همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود چاره‌اندیشی کنند.

وی خاطرنشان کرد: نباید نگاه مدیران صرفاً به جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و این موضوع محدود شود که بودجه‌ای اختصاص پیدا می‌کند یا نه و پروژه‌ای وجود داشته باشد یا خیر؛ بلکه باید برای پیشبرد امور استان برنامه و راهکار ارائه شود.

سفر روسیه نباید به تفاهم‌نامه ختم شود

استاندار قزوین با اشاره به ساختار مدیریتی استان اولیانوفسک روسیه گفت: در جریان سفر به این استان ظرفیت‌های خوبی مشاهده کردیم و باید این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اساسی برای قزوین تبدیل کنیم.

نوذری تصریح کرد: سفر روسیه نباید صرفاً به برگزاری جلسات و امضای تفاهم‌نامه محدود شود، بلکه باید خروجی عملی و اقتصادی آن در استان دیده شود.

وی افزود: همان‌طور که در حوزه تجارت با روسیه باید بخش خصوصی فعال شود و دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد، در سایر حوزه‌های توسعه استان نیز مدیران باید با شناخت ظرفیت‌ها، برای حل مسائل و تبدیل فرصت‌ها به نتیجه عملی برنامه داشته باشند.