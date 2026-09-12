به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۶:۱۵ صبح روز جمعه ۲۰ شهریورماه در کیلومتر ۴۸ آزادراه قزوین-زنجان، حوالی تاکستان، به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی فونیکس آریزو که از مبدأ تهران به مقصد آذربایجان غربی در حال حرکت بود، به علت خستگی و خواب‌آلودگی راننده و عدم توجه کافی به جلو از مسیر منحرف شد و پس از برخورد با خاکریز دهانه پل، به داخل دهانه پل سقوط کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: متأسفانه در این حادثه راننده ۵۳ ساله، سرنشین خانم ۵۰ ساله و دختر ۱۲ ساله این خانواده در دم جان خود را از دست دادند و دختر ۲۵ ساله خانواده نیز مجروح و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

تقی‌خانی با اشاره به اینکه علت کارشناسی این حادثه، عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام شده است، تصریح کرد: بار دیگر شاهد آن هستیم که یک تصمیم نادرست و اصرار بر ادامه رانندگی در شرایط خستگی می‌تواند در چند ثانیه، یک خانواده را با داغی سنگین و جبران‌ناپذیر مواجه کند.

وی اضافه کرد: خستگی و خواب‌آلودگی یک تخلف ساده و کم‌اهمیت نیست، بلکه یکی از عوامل جدی بروز تصادفات شدید و مرگبار است و راننده‌ای که احساس خواب‌آلودگی می‌کند باید در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهد.

انحراف به چپ جان موتورسوار را گرفت

رئیس پلیس راه استان قزوین در تشریح دومین حادثه نیز گفت: حدود ساعت ۱۸ روز جمعه در محور فرعی سعیدآباد-ارداق، یک دستگاه سواری پراید ۱۱۱ در مسیر دوطرفه به علت انحراف به چپ و ورود به مسیر مقابل با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز راکب موتورسیکلت، مردی ۴۰ ساله که فاقد کلاه ایمنی بود، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

تقی‌خانی با اشاره به افزایش ترددهای جاده‌ای در شهریورماه و همزمانی این ایام با سفرهای بازگشت از تعطیلات تابستانی، از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، از رانندگی پرخطر و عجولانه پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در سفرهای طولانی، پس از هر دو ساعت رانندگی توقف و استراحت کافی داشته باشند و به هیچ عنوان در شرایط خواب‌آلودگی، خستگی، بیماری یا مصرف داروهای خواب‌آور پشت فرمان ننشینند.

این مقام انتظامی همچنین با هشدار درباره خطر انحراف به چپ در محورهای دوطرفه گفت: عبور از خط وسط و ورود به مسیر خودروهای مقابل، یکی از خطرناک‌ترین تخلفات رانندگی است و در بسیاری از موارد فرصت هیچ واکنش یا ترمز مؤثری را برای راننده مقابل باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین سبقت و تغییر مسیر باید صرفاً در محل مجاز و پس از اطمینان کامل از شرایط مسیر انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی افزود: موتورسواران حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند و رانندگان و سرنشینان خودرو نیز کمربند ایمنی را در تمام طول مسیر ببندند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: شهریورماه، ماه پرتردد جاده‌هاست و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند پایان یک سفر خانوادگی را به حادثه‌ای تلخ تبدیل کند؛ بنابراین از رانندگان می‌خواهیم خستگی را جدی بگیرند، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، از سبقت و انحراف به چپ غیرمجاز پرهیز کنند و با رعایت کامل مقررات، خود و دیگر کاربران جاده را از خطرات قابل پیشگیری مصون نگه دارند.