نامزدهای جشنواره فیلم فضای باز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در آستانه برگزاری اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران، نامزدهای بخش های مختلف جشنواره معرفی شدند.

نامزدها به شرح زیر هستند:

*نامزدهای بخش فیلمبرداری:

۱. زیر سایه بلوط: محمد خمیس آبادی/ شیراز

۲. گلین بالا: سجاد دادپور/ پیمان اد هم/ اردبیل

۳. تیتان: ادیب سبحانی/ تهران

۴. مرده‌خور: آرمین یوسف زاده/ دیلمان

*نامزدهای بخش صدا:

۱. زیر سایه بلوط: میثم کیامرثی و رضا گدازگر/شیراز

۲. سرکوهی: علی بلندنظر/ شیراز

۳. چاوک: رامین ابوالصدق/ سنندج

۴. فرشته و شکاربان: مجید نجاتی و حسین قورچیان/ تهران

*نامزدهای بخش گریم:

۱. ماقبل تاریخ: شیرین موسوی/ تهران

۲. زیر سایه بلوط: شهرام خلج/ شیراز

۳. تیتان: نسترن مرادی/ تهران

۴. هفت وادی: گلناز نیستی/ آبادان

*نامزدهای بخش طراحی صحنه و لباس:

۱. سلامون: حسین حاجی ابراهیمی و زهره رحمانی/ تهران

۲. تیتان: حامد اصلانی و مسیح اصلانی/ تهران

۳. فرشته و شکاربان: یاسر میرحمیدی و ملینا باغنده/ تهران

۴. زیر سایه بلوط: نیاز حمیدی و مرضیه محمدی حاجی/ شیراز

*نامزدهای بخش بهترین بازیگر زن:

۱. گالیا: پادینا کیانی/ شیراز

۲. نرموک: محبوبه سلطانی/ مشهد

۳. می‌بینمت: راحیل فلاح فر/ تهران

۴. ما قبل تاریخ: الهه بخشی/ تهران

۵. بی‌بی زبیده : کیمیا خلج/ تهران

*نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد:

۱. زیر سایه بلوط: فتح‌الله طاهری/ شیراز

۲. مالا: کیانوش قوامی/ بندر انزلی

۳. اسب سیاه : میلاد صیادی/ مهاباد

۴. کودکی : بختیار پنجه ای/ تهران

*نامزدهای بخش فیلمنامه:

۱. دیدار Rekindle. : عطا مجابی/ ایران - روسیه - هلند

۲. سلامون: اشکان چاووشی/ تهران

۳. تایگر tiger. / -/ بنگلادشAshraful chanchal

۴. تیتان : هادی رضایتی چران و رضا فیض/ تهران

*نامزدهای بخش تدوین:

۱. تغییرپذیر: سمیه آل منصور/ اهواز

۲. ماقبل تاریخ: پویان شعله ور/ تهران

۳. دیدار Rekindle. : کیوان محسنی/ ایران - روسیه - هلند

۴. مرز شیرین: هادی احمدی/تهران

۵. وقتی ببر غرش می‌کند When the tiger roar: /Lam Can-zhoa/ چین -مالزی

۶. بی بی زبیده:منوچهر سنایی/ تهران

*نامزدهای بخش کارگردانی:

۱. سلامون: کمیل ارجمندی/ تهران

۲. اسب سیاه: رامین محمدیار/ مهاباد

۳. تیتان: هادی رضایتی چران/ تهران

۴. ماقبل تاریخ : آرمین اعتمادی/ تهران

۵. زیر سایه بلوط: حسین الهیاری/ شیراز

۶. مرده‌خور: البرز پورصیاد/ دیلمان

*نامزدهای بخش بهترین فیلمتندیس اسب بالدار.

۱. زیر سایه بلوط:حسین الهیاری/ شیراز

۲. اسب سیاه: رامین محمدیار/ مهاباد

۳. تیتان : هادی رضایتی چران/ تهران

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران شامگاه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با معرفی برگزیدگان در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان به کار خود پایان می‌دهد.