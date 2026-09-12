به گزارش خبرنگال مهر، طهمورث لاهوتی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، امروز در مراسم روز ملی حمایت از صنایع کوچک با تشریح رویکردهای جدید این سازمان، گفت: سازمان صنایع کوچک در سال‌های اخیر مسیر روشنی را برای تحول در نحوه مداخله و حمایت از بنگاه‌ها دنبال کرده است؛ رویکردی که بر پایه اسناد بالادستی، راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیازهای واقعی صنایع کوچک و متوسط کشور شکل گرفته است.

معاون وزیر صمت افزود: راهبردهای ابلاغی وزارت صمت در ابتدای سال، پنج محور مرتبط با سازمان صنایع کوچک و شبکه‌های صنعتی کشور داشت و سازمان نیز در راستای عملیاتی کردن این محورها، شش محور راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است.

لاهوتی اظهار کرد: تمرکز اصلی سازمان بر ارتقای زنجیره ارزش، تقویت پیوند پایدار میان بنگاه‌های کوچک و صنایع بزرگ و توسعه منطقه‌ای مبتنی بر مزیت‌های بومی است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به برنامه توسعه منطقه‌ای مبتنی بر مزیت‌های بومی گفت: صنایع معدنی به دلیل ظرفیت بالایی که برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارند، یکی از پیشران‌های مهم توسعه پایدار کشور محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: حدود ۹ درصد از صنایع معدنی در قالب تجمعات کسب‌وکار شناسایی شده‌اند و حدود ۱۰ درصد از خوشه‌های صنعتی نیز به صنایع معدنی مرتبط هستند. همچنین بخشی از خوشه‌های در حال پیاده‌سازی نیز در این حوزه قرار دارند.

لاهوتی با اشاره به تدوین سند خوشه‌های کسب‌وکار در برنامه هفتم پیشرفت گفت: این سند با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت معاونت برنامه‌ریزی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت صمت در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد و بخشی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده نیز در حوزه صنایع معدنی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: سازمان صنایع کوچک به دنبال ایجاد یک ارتباط ساختاریافته میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع بزرگ معدنی است تا ضمن تکمیل زنجیره‌های معدنی، ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد شود.

رئیس سازمان صنایع کوچک همچنین از هدف‌گذاری برای ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی در مناطق دارای مزیت صنایع معدنی خبر داد و گفت: در این راستا، شهرک صنعتی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی به‌عنوان یکی از نمونه‌های هدف‌گذاری‌شده، مورد توجه قرار گرفته است.

شهرک‌های صنعتی باید به اکوسیستم هوشمند تبدیل شوند

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول دیجیتال در شهرک‌های صنعتی گفت: امروز نمی‌توان شهرک‌های صنعتی را صرفاً مجموعه‌ای از زمین و زیرساخت تعریف کرد؛ شبکه‌های صنعتی نسل جدید باید به یک اکوسیستم هوشمند، تخصصی و پایدار تبدیل شوند.

وی افزود: ارائه خدمات مشترک دیجیتال، مدیریت یکپارچه انرژی و زیرساخت‌ها و تمرکز بر صنایع تخصصی از جمله ویژگی‌های شهرک‌های صنعتی نسل جدید خواهد بود.

به گفته لاهوتی، این معماری از زیرساخت‌ها و داده‌های پایه آغاز می‌شود، در لایه‌های میانی داده‌ها را یکپارچه می‌کند و در نهایت امکان ارائه خدمات دیجیتال و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده را برای مدیران و سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: حکمرانی داده حلقه اتصال این لایه‌هاست و باید اطمینان حاصل شود که داده‌های عملیاتی، قابل اعتماد، استاندارد و امن هستند تا بتوان بر مبنای آنها تصمیم‌های صحیح اتخاذ کرد.

رونمایی از سامانه نظام پیمانکاری فرعی

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به رونمایی از سامانه نظام پیمانکاری فرعی گفت: این سامانه کمک می‌کند داده‌های زنجیره صنعتی در یک لایه یکپارچه قرار گیرد و کارفرمایان و پیمانکاران بتوانند از این بستر برای توسعه همکاری‌های خود استفاده کنند.

لاهوتی افزود: در گام نخست، ایجاد هسته مشترک شهرک‌محور هوشمند با رضایت کامل صاحبان بنگاه‌ها انجام خواهد شد و مالکیت و محرمانگی اطلاعات آنها حفظ می‌شود؛ در عین حال، امکان تبادل کنترل‌شده داده‌ها و ارائه خدماتی مانند زنجیره تأمین دیجیتال و مدیریت انرژی فراهم خواهد شد.

وی همچنین از هدف‌گذاری ایجاد یک شهرک صنعتی هوشمند در هر استان خبر داد و گفت: برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از ظرفیت اعتبار مالیاتی واحدهای صنعتی و اعتبار مالیاتی استان‌ها استفاده خواهد شد.

لاهوتی با اشاره به همکاری اتاق ایران در اجرای این طرح اظهار کرد: مرکز موردنظر در اتاق ایران مستقر خواهد بود و مدیریت پیاده‌سازی و اجرای آن نیز بر عهده اتاق ایران است.

وی ادامه داد: این مرکز با ایفای نقش یک نهاد میانجی و تنظیم‌گر، به دنبال آن است که روابط میان خریداران و تأمین‌کنندگان را به شبکه‌ای شفاف، هدفمند و قابل مدیریت برای تطبیق عرضه و تقاضای صنعتی تبدیل کند.

رئیس سازمان صنایع کوچک گفت: تبدیل اطلاعات پراکنده بنگاه‌ها و نیازهای کارفرمایان به یک سازوکار شفاف، قابل ارزیابی و قابل پیگیری، می‌تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعات، افزایش شفافیت در انتخاب تأمین‌کنندگان، ارتقای قابلیت اتکای زنجیره تأمین و هدفمند شدن حمایت‌ها از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای ظرفیت رشد منجر شود.

لاهوتی در پایان تأکید کرد: سامانه نظام پیمانکاری فرعی نتیجه همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و اتاق ایران است و امیدواریم پس از رونمایی، تولیدکنندگان و کارفرمایان بزرگ نیز با پیوستن به این شبکه، در مسیر تقویت ساخت داخل و ارتقای جایگاه صنایع کوچک در زنجیره ارزش ملی نقش‌آفرینی کنند.