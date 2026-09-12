رابرت دنیرو باز هم خدمت ترامپ رسید؛ رئیس جمهور به هوش مصنوعی متوسل شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواسای تودی، رابرت دنیرو در مصاحبهای درباره آخرین فیلم خود که یک فیلم مهیج برای نتفلیکس است، از ترامپ و هوادارانش انتقاد کرد و در نهایت به دلیل جدیدترین درگیری خود با هواداران دونالد ترامپ، تیتر خبرها شد.
این بازیگر که برنده ۲ جایزه اسکار است و به تازگی ۸۳ ساله شده است، در حالی که مشغول تبلیغ فیلم «مرد نجواگر» که درامی جنایی روانشناختی با محوریت یک کارآگاه بازنشسته که درگیر تحقیقات خطرناکی در مورد پسرش میشود، بود بار دیگر به ترامپ تاخت.
این مصاحبه وقتی از دنیرو در مورد یک ویدیو از ترامپ سوال شد که توسط هوش مصنوعی تولید شده و یک نسخه جعلی از این بازیگر را برای تمسخر افراد مشهوری که از رئیس جمهور انتقاد کردهاند به کار میگیرد، تغییر جهت داد.
دنیرو گفت دیگر هنگام بحث درمورد دولت ترامپ از کلمه «امید» استفاده نمیکند و استدلال کرد که ترامپ و متحدانش «باید بیرون رانده شوند». او همچنین به استفاده مکرر ترامپ از عبارت «سندرم اختلال روانی ترامپ» پاسخ داد و برخی از وفادارترین پیروان رئیس جمهور را بخشی از آنچه او یک «فرقه» مینامید، توصیف کرد.
کاخ سفید به سرعت واکنش نشان داد و مصاحبه فیلم را به فصل دیگری از دشمنی عمومی طولانی مدت بین ترامپ و دنیرو تبدیل کرد.
مدتی است امید را کنار گذاشته است
قویترین بخش انتقاد دنیرو قبل از پیش کشیدن مبحث «فرقه» بودن مطرح شد که که او توضیح داد چرا دیگر نسبت به رهبری ترامپ خوشبین نیست.
دنیرو گفت: من دیگر حتی از کلمه «امید» در دولت ترامپ استفاده نمیکنم. آنها باید بیرون رانده شوند.
این بازیگر خطاب به برخی از هواداران که «باید بهتر بدانند» ولی با وجود نگرانیهای او در مورد مسیر کشور، از ترامپ پیروی میکنند، هشدار داد که ترامپ میتواند نه تنها کشور، بلکه سایر نقاط جهان را نیز نابود کند.
وقتی از دنیرو درباره استفاده مکرر ترامپ از عبارت «سندرم اختلال روانی ترامپ» سوال شد، او این ایده را که انتقاد از رئیس جمهور غیرمنطقی است، رد کرد و افزود منظورش از «فرقهای» گروه خاصی از هواداران فداکار ترامپ است که صرف نظر از شرایط، همچنان از او حمایت میکنند، نه همه رأیدهندگان به ترامپ.
پاسخ کاخ سفید شخصی شد
پاسخ دفتر مطبوعاتی ترامپ یک مخالفت سنجیده نبود، بلکه یک حمله مستقیم به خود دنیرو بود.
دیویس اینگل سخنگوی کاخ سفید، دنیرو را «یک فرد از رده خارج شده که در ۳۰ سال گذشته هیچ جایگاهی نداشته» توصیف کرد و گفت که این بازیگر «باید فوراً برای مورد ناتوانکننده از سندرم اختلال روانی ترامپ که مغز به اندازه بادامزمینیاش را کاملاً پوسانده!» تحت درمان قرار گیرد.
این بیانیه به جای پرداختن به نظرات دنیرو در مورد ترامپ و دولت او یا استفاده کاخ سفید از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، بر انتقاد از او متمرکز بود.
این تبادل نظر نشان داد که اختلافات سیاسی مربوط به ترامپ چقدر سریع از اختلافات سیاسی فراتر رفته و به حملات شخصی بین چهرههای عمومی تبدیل میشود.
ماجرای ویدیوی هوش مصنوعی چه بود؟
اظهارات دنیرو پس از آن مطرح شد که از او درباره یک ویدیوی ساخته شده با استفاده از هوش مصنوعی سوال شد که کلمات مورد نظر ترامپ را در دهان دنیرو قرار میداد.
ترامپ یک ویدیوی تقریباً ۹۰ ثانیهای را در اوایل ماه جولای، در سوشال تروت به اشتراک گذاشت که مانند یک تبلیغ به سبک دارویی ارائه شده بود. این کلیپ شامل یک نسخه تولید شده توسط هوش مصنوعی از ترامپ بود که به عنوان یک پزشک عمل میکرد و یک درمان تخیلی برای «سندرم اختلال روانی ترامپ» را تبلیغ میکرد.
این ویدیو همچنین شامل نسخههای هوش مصنوعی از دنیرو، جولیا رابرتز، رزی اودانل، ووپی گلدبرگ، جان لگویزمائو و ادوارد نورتون بود. شخصیت ساختگی دنیرو ادعا میکرد که ترامپ با خشم و ناامیدی دست و پنجه نرم میکند؛ هرچند در واقع بازیگر اصلا چنین کلماتی را مطرح نکرده بود.
ویدیوی هوش مصنوعی که ترامپ ساخته است، نسخههای ساختگی از چندین چهره عمومی را بدون رضایت آنها به نمایش گذاشت و سخنانی نامربوط از زبان آنها بیان کرد. در ادامه ترامپ به بینندگان میگفت اخبار جعلی را خاموش کنند و به جای آن از یک کوکاکولای رژیمی لذت ببرند!
پانزده سال درگیری عمومی
انتقاد دنیرو از ترامپ واکنشی ناگهانی مرتبط با تبلیغ یک فیلم نبود. این ۲ بیش از یک دهه است که به شکلی علنی با هم درگیر هستند.
اختلاف آنها به سال ۲۰۱۱ برمیگردد، زمانی که دنیرو از دخالت ترامپ در سوالهای مربوط به شهروندی باراک اوباما رئیس جمهور آن زمان آمریکا، انتقاد کرد. ترامپ در پاسخ به این انتقاد، به اطلاعات دنیرو حمله کرد.
این بازیگر در طول انتخابات ۲۰۱۶ به یکی از صریحترین منتقدان ترامپ در هالیوود بدل شد و در مراسم بزرگداشت فیلم «راننده تاکسی» در سارایوو در ماه گذشته (آگوست)، دنیرو ترامپ را «کاملاً دیوانه» خواند و پس از آن در ویدئویی ظاهر شد که در آن گفت میخواهد به صورت ترامپ مشت بزند. این بخش به سرعت در فضای مجازی پرمخاطب شد.
در سال ۲۰۱۸، دنیرو در مراسم هیئت ملی نقد، انتقادی پر از ناسزا از ترامپ ایراد کرد. پنج سال بعد، او در جریان اجلاس «ترامپ را متوقف کنید» در روزنامه «نیو ریپابلیک» ترامپ را «شیطان» خواند و گفت که ترامپ «به هیچ کس جز خودش احترام نمیگذارد».
حالا این ویدیوی تولید شده توسط هوش مصنوعی به آخرین نقطه در رابطه این ۲ بدل شد که سالها به شکل عمومی در انتقاد بودند.
فیلمی که مصاحبه را آغاز کرد
قبل از اینکه سیاست بر گفتگو غلبه کند، دنیرو در حال تبلیغ یک فیلم مهیج بود که حول محور خانواده، پشیمانی و فرصتهای دوباره ساخته شده است.
فیلم «مرد نجواگر» که از ۲۸ آگوست در نتفلیکس پخش شده، به کارگردانی جیمز اشکرافت و اقتباسی از رمان معمایی الکس نورث در سال ۲۰۱۹ است که داستان تام کندی نویسنده جنایی را روایت میکند که به تازگی همسرش را از دست داده و پسر جوانش جیک ربوده شده است.
میشل موناهن و مایکل کیتون نیز در این فیلم حضور دارند و دنیرو بازی کیتون در این نقش را عالی خواند.
دنیرو همچنین درباره گزینشیتر شدن نقشهایش با افزایش سن صحبت کرد و گفت که بین انتخاب فیلم و مسئولیتهای خانوادگی از جمله بزرگ کردن دختر ۳ سالهاش با شریک زندگیاش تیفانی چن، تعادل برقرار میکند. فیلم بعدی او در سینما، دنباله کمدی «فاکر-این-لاو» است که ۲۵ نوامبر اکران میشود.
نظر شما