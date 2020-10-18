به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی رئیس شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی و مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی به این همایش که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با همکاری چند نهاد دیگر ۴ آبان ماه آغاز خواهد شد، آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملتِ حماسه‌ساز ایران، طی ۴ دهه‌ای که گذشت، با وجود مشکلات فراوان، مراحل رشد و توسعه کشور، در سایه اصل مترقی ولایت‌فقیه، به‌خوبی طی شده است و کشور ما از عقب‌ماندگی‌های بسیاری که به‌ناحق متحمل آن شده بود عبور کرد. انقلاب اسلامی موتور پیشران کشور در عرصه علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که همچنان ثمرات آن موجب بالندگی کشور است.

در طلیعه گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی، پرداختن به علم و پژوهش اولین مطالبه مقام‌معظم‌رهبری از جوانان جامعه اسلامی بویژه نخبگان حوزوی و فرهیختگان دانشگاهی است تا این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرند و در شرایطی که سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است، به‌پاخیزند و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی ایشان بشدّت بیمناک است ناکام سازند و مرزهای جدید انقلاب را با نگاه تمدنی، کلان و با ابزارهای نو تعریف نموده و توسعه دهند.

در این شرایط لازم است حوزه‌های علمیه با هدایت و حمایت مقام‌معظم‌رهبری، مراجع‌عظام‌تقلید و فقهای عالیقدر حوزه‌های علمیه، پیش قدم بوده و مرزهای علوم جدید را توسعه دهد تا بتواند به مسائل جدید فقهی و مبتلا به پاسخ دهد.

از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه علمیه در راستای توسعه مرزهای دانش فقه و پاسخگویی به نیازهای نظام و جامعه اسلامی، راه‌اندازی شورای فقهی و فقه معاصر با کرسی‌های متعدد در حوزه علمیه قم و طراحی و تصویب نظامِ رشته‌ای متناسب با این نیازها است.

هوش مصنوعی نیز به‌عنوان ابزاری قدرتمند که در روند بررسی‌تطابق، طبقه‌بندی، دسته‌بندی و تحلیل آماری و فنی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از همین فناوری‌ها است که موضع‌گیری و برنامه‌ریزی درباره آن می‌تواند آثار و برکاتی فراتر از فناوری‌های پیشین برای کشور عزیزمان و جهان اسلام داشته باشد.

فرصت‌شناسی هوشمندانه و تحلیل دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی این حرکت، نخستین و مهم‌ترین گام در سیر تحول ابزارهای تولید علوم‌اسلامی است. از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و اساتید و دانشجویان متدین و انقلابی انتظار می‌رود با ایجاد حلقه‌های علمی و فنی، در سایه رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری و مراجع‌عظام‌تقلید، منافع این جریان خروشان علمی را به سمت اهداف متعالی اسلام ناب محمدی هدایت کنند؛ تا این حرکت جهادی که با همکاری تعدادی از اساتید و طلاب و با همکاری مراکز دانشگاهی مرتبط آغاز شده توسعه و تعمیق یابد.

افزایش سرعت و دقت در پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی و افزایش کمیت و کیفیت پژوهش‌ها نه‌تنها منافع بی‌شماری برای ایران اسلامی به همراه خواهد داشت، بلکه در سطح بین‌المللی جایگاه علمی کشور را ارتقا خواهد داد و نام ایران سرافراز را بیش از پیش به عنوان یک قطب نوظهور علمی که پاسخگوی نیازهای متنوع و روز افزون جامعه بشری است پرآوازه خواهد ساخت.

در همین راستا نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی در نظر دارد جامعه علمی کشور و به‌ویژه طلاب و پژوهشگران علوم اسلامی را نسبت به ظرفیت‌ها و مزیت‌های استفاده از چنین ابزارهایی آگاه ساخته و چالش‌های احتمالی پیش‌رو را آسیب شناسی کند تا در گام بعدی با مشارکت فعالانه نخبگان حوزوی و دانشگاهی، جامعه علمی را از خدمات این علوم و فناوری‌ها منتفع و بهره‌مند سازد.

بعونه و منّه