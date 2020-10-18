جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و هفتم مهرماه ۹۹) بدون تغییر در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.

همچنین هر پوند انگلیس با ۴۰۰ ریال کاهش به قیمت ۵۴ هزار و ۲۴۶ ریال و هر یورو نیز با افت ۱۳۱ ریالی، ۴۹ هزار و ۲۱۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۹۱۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۴۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۷۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۱۲ ریال، روپیه هند ۵۷۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۸۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۳۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸۴۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۴۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۴۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۳۷ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۲۹۵ ریال، روبل روسیه ۵۴۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۷۳۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۰۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۷ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۷۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۳۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۰۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۵۹۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۷۵۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۸۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۴۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۲۶۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.