به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، میر رسول موسوی افشار با تبریک و گرامیداشت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، از آغاز اجرای برنامه‌های گرامیداشت هفته ناجا همزمان با سراسر کشور از ۲۷ مهر ماه در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: «با هم برای امنیت و سلامت» شعار انتخاب شده برای هفته ناجا در سال ۹۹ است.

وی با بیان اینکه برای هر روز هفته ناجا شعار ویژه و خاص انتخاب شده است، افزود: شالوده این شعارها با محوریت ولایتمداری، امنیت اقتصادی، پیشگیری اجتماعی، مشارکت همگانی و احساس مسئولیت جمعی، آموزش همگانی، قانونمداری، سلامت خانواده، فضای مجازی پاک، ایثار و جوانمردی و همگامی با مرزنشینان است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل هفته ناجا را اوج نمایش اقتدار، توانمندی، صلابت و کارآمدی پلیس در توسعه امنیت و سلامت اجتماعی و مبارزه با مخلان آسایش و آرامش عمومی دانست و گفت: در اجرای برنامه‌های هفته نیروی انتظامی تبیین و تشریح نقش و سهم مردم در تولید، حفظ و ارتقا امنیت، قدردانی از پلیس و خانواده‌های آنان، تقویت روحیه و التزام عملی به قانون، قانونمندی و فرهنگ خود کنترلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه در طول هفته ناجا در اردبیل

موسوی افشار ادامه داد: در طول این هفته تبیین و تشریح رویکرد جامعه محوری پلیس برای مردم، تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و بازنشستگان، تقویت متقابل رابطه معنادار مردم با پلیس و بالعکس به صورت مشارکت جویی و مشارکت پذیری، تبیین نقش پلیس در پیشگیری انتظامی و اجتماعی با اولویت سلامت و امنیت، ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در جهت مقابله با توطئه تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی ناجا را اصلی ترین متولی تولید و حفظ امنیت اجتماعی و پلیس را خادم صدیق، مخلص و ولایی مردم و نظام اسلامی معرفی کرد و بیان داشت: در طول هفته ناجا بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی و رسانه‌ای جهت اجرا پیش بینی کرده ایم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه برای هر روز هفته ناجا شعار خاص گزینش شده است، گفت: شعارهای گزینش شده با محتوای اسلامی، عامه پسند، اجتماع محور، معنوی و اخلاقی است.

وی با اشاره به شاخص برنامه‌های پیش بینی شده جهت اجرا در هفته ناجا اظهار داشت: دیدار معنوی مسئولان و کارکنان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، حضور هدفمند و اثربخش پلیس در رسانه استانی، رژه موتورسیکلت سواران قانونمند، ملاقات مردمی مسئولان انتظامی در دفتر نظارت همگانی پلیس همایش همیاران پلیس، اجرای طرح مردم یاری و ارائه خدمات پزشکی در مناطق محروم و همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک از شاخص برنامه‌های پیش بینی شده جهت اجرا در هفته ناجا است.

موسوی افشار در خاتمه با پاسداشت و ارزش گذاری حمایت مسئولان از ناجا و مشارکت و همدلی مردم با پلیس تصریح کرد: قطعاً توفیقات پلیس با مشارکت و همدلی مردم و حمایت مسئولان تضمین و فضای جامعه سرشار از آرامش و امنیت خواهد بود.